Un coche se queda atascado en el carril bici de la avenida de Elche

Un coche se ha quedado atascado esta tarde en el carril bici de la avenida de Elche en Alicante. El vehículo se subió sobre el bordillo que delimita el carril de la carretera y sus ocupantes ya no pudieron moverlo. No es la primera vez que ocurre un hecho similar en el mismo lugar. Hace un año, otro turismo sufrió igual suerte aunque en aquella ocasión, la infraestructura ciclista aún no estaba ni inaugurada.