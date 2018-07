?«Una oportunidad perdida. Los industriales cerámicos y cementeros pueden respirar tranquilos, pues sus objetivos se han cumplido. El perdedor, como casi siempre, será el medio ambiente y la ciudadanía, que deberá soportar los terribles impactos del vertido y la incineración. Ecologistas en Acción seguirá luchando por una fiscalidad ambiental en pro del residuo cero, para que el vertido cero e incineración cero sean en el futuro una realidad», subraya Carlos Arribas, que se muestra, por otro lado, particularmente crítico con el rango que da la ley al tratamiento de los neumáticos. «Se ha optado por permitir su quema cuando se trata de materiales que pueden ser perfectamente reutilizables para otros usos. El problema añadido es que los actuales gestores no han derogado una orden que dictó el PP en 2013 y no tiene ni pies ni cabeza», recuerda Arribas. «Los neumáticos fuera de uso código Ler 160103 no se consideran residuos valorizables, por lo que su incineración queda también libre del canon. Un error grave porque está demostrado que el neumático, limpiado de todos sus metales, puede servir perfectamente como elemento para el asfalto y reducir así el ruido en las carreteras», asevera Arribas. F. J. B.