Una problemática que se reinventa: A la caza del barco-apartamento en Alicante

Los camarotes se llegan a arrendar por más de cien euros la noche.

Chalets, pisos, estudios, apartamentos, casas rurales... En la era de los vuelos baratos y las redes sociales, todo es susceptible de alquilarse como alojamiento turístico. Ahora también los barcos. Así lo ha denunciado esta semana la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca, Hosbec. En concreto, la entidad ha detectado 15 barcos en el puerto de Alicante que se ofrecen en conocidas páginas web para hospedar a los turistas. La empresa Marina Deportiva, encargada de la gestión del puerto deportivo de Alicante, ha empezado a tomar medidas para erradicar esta práctica. «Ya hemos hablado con seis de los propietarios de estas embarcaciones y les hemos advertido de que, de continuar con esta práctica, no se les renovará el contrato cuando éste finalice», explica Antonio Marín, capitán de Marina Deportiva.

Esta práctica acarrea no pocas quejas del resto de usuarios del puerto. «Los turistas provocan ruido y hay un trasiego de personas extrañas que molesta al resto de clientes», alega. Por otro lado, los barcos que se usan para alquiler turístico, «no han pasado las debidas inspecciones en cuanto a seguridad, lo que puede ser peligroso», añade. Tras haber hablado con una parte de los propietarios, señala Marín, éstos han aceptado de buen grado la advertencia de Marina Deportiva. «Nos han dicho que cesarán en esta práctica», afirma. Sin embargo, el viernes los anuncios seguían operativos en internet.

Algunos de estos barcos se llegan a alquilar por más de 100 euros la noche con capacidad para seis personas, y los anfitriones ofrecen en las páginas web los servicios de la Marina Deportiva, ya que, al estar los barcos amarrados a puerto, el WC sólo se puede usar «para aguas menores». Entre los encantos del alojamiento en el barco, los propietarios destacan la posibilidad de contemplar desde la cubierta la fachada marítima y el Castillo de Santa Bárbara. Algunos de estos barcos acumulan ya más de 150 huéspedes, la mayor parte de ellos jóvenes y de países extranjeros. Los inquilinos valoran, por encima de todo, la cercanía a la ciudad y los atardeceres que se contemplan desde la cubierta.

Desde la Agencia Valenciana de Turismo, señalan que, si bien no tienen competencia para perseguir este tipo de prácticas, ya que se desarrollan en el puerto, sí que se han puesto en contacto con los inspectores y las autoridades competentes, «para ver qué es exactamente lo que ofrecen este tipo de alquileres». En cualquier caso, insisten, un barco no cumple con los requisitos para ser considerado una vivienda turística, por lo que esta práctica no es legal.

Pero los barcos no son los únicos espacios que se están alquilando de una forma que roza la ilegalidad. La presidenta en funciones del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Alicante, Mar Rodríguez, denuncia que muchos bajos y entresuelos destinados a oficinas se están habilitando para hacer habitaciones y alquilarlas a turistas. Un limbo legal que la Agencia Valenciana de Turismo quiere atajar. «Todo este tipo de alojamiento tendrá que ajustarse a una serie de parámetros, entre ellos el de tributar y ofrecer una serie de garantías a los usuarios, para que no haya economía sumergida ni competencia desleal», sentencian.