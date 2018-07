Una consulta específica para el seguimiento de los pacientes

n Cerca de 300 pacientes son controlados en la consulta específica sobre insuficiencia cardiaca que el Hospital General de Alicante abrió hace un año ante el paulatino aumento de pacientes que sufren este enfermedad.

¿El objetivo? Controlar mejor la enfermedad para disminuir el número de muertes y de ingresos hospitalarios que lleva aparejada. «Tenemos muy buenos medicamentos para controlar la insuficiencia cardiaca, pero conllevan efectos secundarios como una caída de la tensión y fallos en la función renal, por lo que es necesario ir aumentando poco a poco la dosis para ir controlando estos efectos negativos», explica Juan Gabriel Martínez, responsable de Cardiología en el Hospital General de Alicante. En la consulta se hace un seguimiento estrecho de los enfermos, con analíticas incluidas. Cuando el paciente lo requiere, también se administran tratamientos intravenosos para evitar ingresos hospitalarios, señala Martínez, por ejemplo, diuréticos cuando hay una retención de líquidos. La enfermera que lleva esta consulta, Sara Molina, también insiste en la educación en hábitos de vida saludables, como llevar una dieta sana, hacer ejercicio y evitar tóxicos como el tabaco o el alcohol. El motivo por el que se puso en marcha este recurso es el paulatino aumento de pacientes con insuficiencia cardiaca. «Cuando reciben el alta en el hospital, es muy difícil estar encima de ellos porque las consultas de especializada y de atención primaria suelen estar llenas», señala.

Eduardo Ródenas, de 42 años, es paciente habitual de esta consulta. Debido a una enfermedad congénita, sufre insuficiencia cardiaca y lleva un resincronizador que ayuda a su corazón a bombear mejor la sangre. «Aquí me están ayudando a ajustar la medicación y me enseñan a controlarme en casa para que no haya ninguna descompensación», indica este hombre.

Ródenas sabe, en este sentido, que el control es muy importante si no quiere acabar en el hospital ingresado. «Además de tomarme religiosamente los medicamentos que me recetan, todos los días me tomo la tensión en casa y me peso, ya que esto último es esencial porque un aumento de peso repentino puede suponer que esté reteniendo líquido», relata.