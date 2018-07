El Altet tiene programados vuelos de Ryanair para mover a 27.000 personas los días de huelga

Los sindicatos han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo de las provincias en las que se encuentran las 13 bases que tiene Ryanair en España, entre ellas Alicante, al entender que la actitud de la compañía ante los paros convocados por su personal de cabina la próxima semana es una intromisión ilegítima en el derecho a la huelga, según informó ayer USO. El aeropuerto de Alicante-Elche es una de las bases de la compañía en España y para los próximos días 25 y 26 de julio, jornadas a las que está llamado a la huelga el personal de cabina de la aerolínea, el aeropuerto tiene programados 176 vuelos (88 de salida y 88 de entrada), con unos 27.000 pasajeros.

En el aeropuerto no tienen constancia oficial de qué vuelos ha cancelado la compañía, que a diferencia de otras ocasiones no ha hecho público el listado de las supresiones, aunque asegura haberlas comunicado a los pasajeros afectados. Lo que también es un hecho es que algunos de los vuelos de la compañía con salida esta semana desde Alicante no han tenido la ocupación habitual, debido a la incertidumbre de los pasajeros cuyos vuelos de regreso coinciden con las fecha de la huelga.

Para los representantes de los trabajadores, la actitud de la compañía irlandesa constituye una «flagrante vulneración» del artículo 28.2 de la Constitución, así como una infracción «muy grave» en materia laboral contenida en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, «vulneradora», dicen, del derecho a la intimidad y dignidad de los trabajadores así como del derecho de libertad sindical.

El pasado 13 de julio, Ryanair solicitó por vía telefónica a los jefes de sus bases información del porcentaje de trabajadores que podrían secundar la huelga y, posteriormente, a estos responsables se les listaron nominalmente cada uno de los trabajadores para conocer expresamente si iban a hacer huelga o no, según detalló ayer USO. En la reunión mantenida el pasado 16 de julio para fijar servicios mínimos, y que concluyó sin acuerdo, el comité de huelga manifestó a la empresa que no se iba a tolerar ningún tipo de injerencia o coacción hacia los trabajadores.



Desconvocatoria

Por otra parte, la Asociación de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos y los sindicatos USO, CC OO y UGT, que habían convocado una huelga en el sector en agosto llegaron ayer a un acuerdo tras una reunión de conciliación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) con la que han evitado los paros.

En virtud de este acuerdo, que perfila el IV convenio colectivo, y se firmará el 30 de septiembre, se reformarán y actualizarán los puntos que los sindicatos consideraban «líneas rojas»: la estructura salarial y sus variables, y la garantía de los derechos laborales de los trabajadores subcontratados.