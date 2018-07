Las hermandades de Semana Santa eligen nuevo presidente de la Junta Mayor a Alfredo Llopis

La Semana Santa de Alicante tiene presidente para los próximos cuatro años. Se trata de Alfredo Llopis Verdú, de 60 años, que acaba de ser elegido por las hermandades reunidas en el salón de actos de la Casa de la Festa por 13 votos a 11 a favor de Beatriz Gandulla, la primera mujer que aspiraba al cargo.

Todas las hermandades con derecho al voto lo han hecho efectivo y se ha producido a continuación un reñido recuento. Alfredo Llopis ha presidido durante muchos años las entidades que forman parte del Cristo del Mar, que sale en procesión cada Martos Santo, y además de hermano mayor, ha sido capataz y encargado de patrimonio. Beatriz Gandulla, de 50 años, formó parte del equipo de Alberto Payá, el anterior presidente, y pertenece a la hermandad de Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza.

A continuación, reproducimos la entrevista con el nuevo presidente que publicó este diario ayer jueves.

Tiene 60 años, de los que lleva 35 participando en la Semana Santa, primero en El Perdón y desde hace 28 en el Cristo del Mar. De ellos, la mitad, como hermano mayor. «Dicen que tengo un corralito, pero qué saben. Fui elegido democráticamente por la asamblea de hermanos. Igual que cualquier otro, por voto secreto en una jornada electoral», explica Llopis, que dejó este cargo con motivo de la presentación de su candidatura a presidir la Junta Mayor.

¿Por qué se presenta al cargo?

En mi hermandad conseguimos muchísimos logros, como la coronación canónica de la Virgen de los Dolores. El obispo nos reconoció nuestra historia y trayectoria con el título de Muy Ilustre, y el rey Felipe VI es hermano mayor de honor y nos concedió el título de real. Aparte están las restauraciones de imágenes y puesta en valor del patrimonio. He sido hermano mayor 14 años, mayordomo, responsable de patrimonio. Es el momento de que entre una persona nueva y le imprima un cambio. Por otra parte, hace ya años que me propusieron aspirar a presidente de la Junta, desde antes de Manuel Ricarte. Entonces tenía proyectos por cumplir en mi hermandad y nunca quise porque para ocupar un cargo de estas características necesitas todo el tiempo del mundo, disponibilidad las 24 horas, y antes con mi trabajo era imposible.

¿Qué le hace falta a la Semana Santa?

Todas las hermandades deben estar representadas en un proyecto común, con unas metas y objetivos comunes. No imponer un proyecto, sino algo abierto. Queremos que las hermandades aporten ideas en las reuniones que estamos manteniendo (hay 24 con derecho a voto erigidas canónicamente, aunque realmente son 28, pues algunas están adscritas a otras, como La Verónica, con 75 años de historia o el Santo Sepulcro) y que haya la suficiente capacidad de entendimiento, concordia y hermanamiento. Para eso somos asociaciones con fines cristianos. Y que decidan en el pleno de la Junta Mayor, que es el soberano para acordar qué se hace o prioriza. Luego está el consejo rector, que es al que nos presentamos, que tiene que velar por que esas decisiones que toman las hermandades se lleve a buen puerto.

¿Cuáles son sus proyectos?

Se habla del Museo de Semana Santa, pero no puedo prometerlo a las hermandades si no hay una ubicación ni dinero. Hace falta y lucharemos para que Alicante lo tenga, además soy muy guerrero con el patrimonio. Pero otros presidentes anteriores lo intentaron y no quiero prometer una cosa que no puedo cumplir, porque no hay nada que deje entrever que pueda ser realidad de aquí a cuatro años. Sí que lucharemos y hablaremos con las administraciones sobres los tronos para encontrar una ubicación definitiva digna para los pasos de Semana Santa. Ahora mismo es indigna, pues el lugar donde están tiene ratas, gatos y es infumable. No se puede consentir que parte del patrimonio de la Semana Santa esté lleno de orines de gatos y de inmundicia, pues hay pasos labrados y valiosos en esas naves, que cuestan muchos miles de euros. Están allí de cualquier manera. También llevar adelante la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Conforme tengamos más argumentos para vender nuestra Semana Santa, más tendremos para vender la ciudad y es algo beneficioso para todos. La promoción es fundamental.

¿Qué otros temas baraja?

Replantearnos la Carrera Oficial y todo lo que se refiere a ella, horarios, ubicación, numero de palcos, venia. Para mucha gente que viene de fuera es el escaparate de la Semana Santa. Llevamos un programa muy amplio, y hemos escuchado y debatido con las hermandades.