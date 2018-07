Compromís solicita un plan de usos específico para proteger la plaza de Gabriel Miró

El portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación Amigos de la Aguadora de la plaza de Gabriel Miró, quienes le han manifesto que el Ayuntamiento de Alicante ya había comunicado el decreto para iniciar el cierre de las terrazas, que viene dado como consecuencia de unos informes que se citan parcialmente en el decreto.

El portavoz Natxo Bellido recuerda que "aunque en los informes se afirma en varias ocasiones que los árboles gozan de buena salud, no descarta que pueda producirse una caída de una rama", factor éste común a cualquier arbolado de la ciudad.

"Desde Compromís creemos que Alicante no puede permitir que una plaza tan emblematica como la de Gabriel Miró vuelva al estado de degradación en la que se encontraba hace unos años. El cierre de las terrazas de unos establecimientos de calidad, con clientes familiares y que no generan conflictos con los residentes de la zona, hará que algunos no sean viables y se vean abocados al cierre".

En esta línea, "estamos seguros que con un mantenimiento intensivo y otras medidas que prevengan las caída de ramas, se puede tener una seguridad mas que aceptable, elementos que deben reflejarse en un documento que recoja todos los usos que no se deben permitir en la plaza, como macrofiestas, botellones, despedidas de soltero y los que se deben potenciar como eventos culturales, mercadillos y otras actividades de caracter cultural y familiar. Por todo ello, vamos a solicitar que se redacte un Plan de Usos de la Plaza de Gabriel Miró".

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante también reclamó semanas atrás al concejal de Fiestas y Ocupación de la Vía Pública, José Antonio González, y a la concejala de Comercio, Hostelería, Consumo y Mercados, Marisa Gayo, que antes de revocar las licencias de veladores de los establecimientos de la Plaza Gabriel Miró se estudien "soluciones tecnológicas disponibles en el mercado para controlar el estado de salud de los árboles, y que así no sea necesario dejar sin trabajo y sin vida a la Plaza Gabriel Miró". Por ejemplo, colocar toldos sobre los veladores.

La asociación La Aguadora, en la que se incluyen los hosteleros de Gabriel Miró, ha propuesto a través del Registro del Ayuntamiento de Alicante una alternativa «tecnológica» con tal de que el gobierno municipal del PP se replantee la decisión retirar el permiso a las terrazas situadas bajo las ramas de los centenarios ficus de la plaza. Los hosteleros pretenden que el Ejecutivo liderado por el popular Luis Barcala apueste por la instalación de unos sensores para «monitorizar» los históricos ejemplares y así controlar su estado al minuto, minimizando el riesgo de caída de ramas. Los responsables de los veladores aseguran que esta tecnología ya se aplica en ciudades como Murcia, donde se instaló después de que parte de un ficus se desplomase hace un año sobre una terraza.

El coste de la medida, según un presupuesto solicitado por los hosteleros del entorno de Gabriel Miró al responsable del dispositivo, rondaría los 8.000 euros.