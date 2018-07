La estación subterránea del TRAM en Luceros se queda sin ascensor

Una avería en la estructura de la caja del ascensor de la estación subterránea del TRAM, en la plaza de los Luceros de Alicante, ha obligado a Ferrocarriles de la Generalitat a suspender este servicio durante las próximas semanas y en plena temporada alta turística, en la que pasa por ser la principal estación de la red con 1,7 millones de pasajeros al año. La estación tiene dos escaleras mecánicas y una fija de acceso al andén y las vías, pero, al margen del ascensor, no hay otro sistema para atender a los pasajeros con discapacidad, o a personas que vayan con carritos de bebé o maletas. FGV aconseja a los pasajeros afectados a que accedan al TRAM por la estación del Mercado Central.

Inaugurada el 18 de junio de 2010, la estación es el eje central de la red del TRAM porque allí nacen y terminan todas las líneas que conectan Alicante con Benidorm, San Vicente, El Campello y las playas de la Albufereta y San Juan. Además, es el punto de partida para los pasajeros del AVE que tras llegar de Madrid se dirigen a Benidorm cargados de maletas, por lo que la incidencia tiene también la derivada de obligar a los turistas a bajar al andén por escaleras mecánicas.

Los técnicos de FGV están revisando la estructura de la caja del ascensor (acristalada) para tratar de determinar el motivo de la avería, que no es mecánica. No se descarta ninguna hipótesis, pero, según informan fuentes de FGV,, lo que ha cedido es la estructura que sustenta las grandes piezas de cristal y que a su vez afecta al ascensor. Se va a proceder a desmontar las piezas para iniciar la recuperación para cuyo final no hay fecha.

La estación de Luceros se ubica debajo de la popular plaza de Alicante donde se lanzan las mascletás de las fiestas mayores de la ciudad, las Hogueras de Sant Joan.