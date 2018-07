El Pleno abordará el día 26 la cancelación del Plan de Ajuste

El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente una modificación de créditos por valor de 30,5 millones de euros para pagar la deuda pendiente con los bancos y cancelar el Plan de Ajuste vigente desde 2012, medida que llevará a pleno el próximo día 26. La cancelación, según anunció ayer la portavoz del gobierno municipal del PP, María Carmen de España, permitirá amortizar anticipadamente los préstamos vigentes avalados por el Gobierno de España, liberándose el Ayuntamiento alicantino, dijo, de las restricciones impuestas y abriendo la puerta a una bajada de los impuestos de un 5% así como a la contratación de personal.

Con este fin, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno al segundo expediente de modificación de créditos, consistente en la dotación de suplementos por importe de casi 30,6 millones de euros y bajas por anulación por 3,8 millones, dentro del presupuesto municipal para 2018. «De esta forma se cancela el Plan de Ajuste garantizando la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pagos a proveedores, por un periodo coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento», explicó el PP.

El concejal de Hacienda, Carlos Castillo, destacó que la propuesta cuenta con el voto favorable de la Intervención municipal, y anunció la convocatoria para esta misma semana de la comisión de Hacienda para «escuchar la posición de cada uno de los grupos y llevarlo al Pleno de este mes de julio».

Castillo está convencido de que el expediente saldrá adelante, ya que «la cancelación del Plan de Ajuste ha sido una reivindicación constante de los grupos políticos municipales de esta última legislatura, de los que gobernamos y de los que ahora están en la oposición. No entendería otra postura que no fuera favorable», dijo. El objetivo de la cancelación del Plan de Ajuste es recuperar la soberanía municipal, y olvidarse de las restricciones respecto a inversiones sostenibles o no sostenibles.

La Junta sacó adelante siete propuestas relacionadas con inversiones financieramente sostenibles del presupuesto de 2017 con un importe de 1,2 millones, entre ellas la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público en el entorno Mercado Central, dentro del ámbito del proyecto Edusi Las Cigarreras; la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público en zonas comerciales y en los barrios Virgen del Remedio, Virgen del Carmen, Colonia Requena y 400 Viviendas; así como la restauración vegetal e instalación de riego en el Benacantil, entre otras.