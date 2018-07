Opositores a maestro impugnan el proceso por posibles irregularidades

Unos 300 opositores que se presentaron a la primera fase de las oposiciones a maestro de Educación Infantil y Primaria convocadas a finales de junio por la Conselleria de Educación han impugnado el proceso por posibles irregularidades.

Los afectados consideran que los tribunales que examinaron a unos 6.000 aspirantes en Alicante y a 16.000 en toda la Comunidad cometieron diversas irregularidades y exigen que les dejen revisar sus exámenes, algo que denuncian, la conselleria les ha impedido hasta el momento. Una de las aspirantes, Andrea Serrano, explicó ayer a este periódico que se han vulnerado sus derechos al entender que los tribunales dejaron a cientos de aspirantes sin poder optar a la segunda fase del examen calificando con notas muy bajas e «irreales» los dos ejercicios escritos. «Simplemente cortaron al sobrepasar los candidatos que tenían previstos», denunció.

Alicante acogió 85 de los 229 tribunales distribuidos en toda la Comunidad: 27 de la especialidad de Infantil; 8 de Inglés; 6 de Educación Física; 3 de Música; 8 de Audición y Lenguaje; 6 de Pedagogía Terapéutica y 27 de Primaria. La oferta de plazas asciende a 675.

«Llevo dos años preparándome y el examen me salió de 10, pero me he quedado a 0,45 puntos de pasar a la segunda fase. Ahora tendré que esperar tres años más a que vuelvan a convocar oposiciones y con las calificaciones que me han puesto a mí y a muchos compañeros nos quedamos abajo del todo en la bolsa de interinos, no vamos a poder trabajar», lamentó. De hecho, menos de la mitad, un 49,5% de los opositores, pasó las dos pruebas de la primera fase en la provincia.

Los afectados han puesto su caso en manos de un despacho de abogados, que ayer presentó un escrito en la Conselleria de Educación para impugnar el proceso. Rocío Fuentes, abogada que lleva el asunto, indicó que «existe un clamor tras la convocatoria de que ha habido irregularidades y queremos que se subsanen». Un ejemplo claro, en su opinión, es que a un aspirante le calificaron las dos pruebas de la primera fase con un 2,4998 cuando el examen es de desarrollo y no tipo test. «Es igual de probable que ocurra eso que que te toque doce veces la lotería el mismo día», afirmó.

Además, los opositores denuncian que en algunos tribunales no se solicitó el DNI a quienes entraban a leer sus exámenes, circunstancia «totalmente irregular» y critican que los tribunales no han actuado de la misma manera, por lo que piensan que al final el resultado ha sido «más fruto del azar que de la preparación porque dependías del tribunal que te tocara».

Los abogados incluso están recopilando pruebas para demostrar posibles filtraciones del caso práctico y si consiguen reunir evidencias acudirán por la vía penal al juzgado puesto que «esto sí está tipificado como delito que podría conllevar entre tres y doce meses de prisión e inhabilitación de hasta tres años», advirtieron.

Los aspirantes que se han quedado con notas especialmente bajas están muy molestos con que no se les deje revisar el examen. Entienden que aunque no esté explícitamente recogido en la convocatoria del proceso de selección «la convocatoria no puede situarse por encima de la ley».