La Generalitat defiende que Castilla-La Mancha no puede modificar el trasvase Tajo-Segura

El sindicato de regantes recuerda la imposibilidad de depender del agua desalada.

Con ánimo de no entrar en confrontación y anteponiendo el cumplimiento de la ley. Así se mostró ayer el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, tras la última polvareda levantada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que defiende que no se destine «ni una sola gota para el regadío en el Levante» en relación al trasvase Tajo-Segura. Para Rodríguez Mulero no son las comunidades autónomas las que disponen de «las condiciones para modificar una ley aprobada en las Cortes», en referencia a la norma que regula los trasvases. En este sentido, recordó, «son el Gobierno y las Cortes quienes deciden qué hacer con el trasvase Tajo-Segura» y ninguno de ellos «ha manifestado nada que nos deba generar inquietud», al tiempo que tachó las afirmaciones del día anterior hechas por el Gobierno de la comunidad vecina de «anécdota y declaración sin fundamento». El secretario autonómico se pronunció así ante la prensa en el transcurso de una reunión mantenida en Alicante con representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Con un nuevo trasvase pendiente para el mes de agosto, el secretario autonómico de Agricultura llama a la tranquilidad de los empresarios y cree que la llegada de agua hasta la cuenca del Segura está garantizada a corto plazo. «La disponibilidad de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía está en el nivel 2, que permitió hace unos días un trasvase de 38 hectómetros. Mientras sigamos en el nivel 2 la propia normativa permite el trasvase». A partir de ahí, afirma Rodríguez Mulero, «si pasamos al nivel 3 hay otro sistema para poder trasvasar. No hay motivo para pensar que en este nivel no se puede trasvasar». Llegado el caso de alcanzar el nivel 4, entonces, «se tiene que cumplir lo que dice la ley». El secretario autonómico recuerda el «déficit estructural de agua» que sufre el sur de la provincia de Alicante y añade que «el Gobierno valenciano tiene claro que se debe de cubrir» y para ello «tenemos una normativa que permite, en determinadas circunstancias y situaciones hidrológicas, trasvasar». En este sentido, y coincidiendo con las palabras del presidente Ximo Puig, Rodríguez Mulero cree que el trasvase es «irrenunciable mientras no haya alternativas».

Por su parte, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, lanzó también un mensaje de tranquilidad acerca de la continuidad del trasvase. «No hay razones para pensar que no haya un trasvase en agosto. Estamos en nivel 2, con agua suficiente para garantizar todos los usos de los embalses, tanto los propios de la cuenca como los propios de abastecimiento». El representante de los regantes recuerda el papel que juega el trasvase a la hora de «atemperar» el precio del agua y muestra su rechazo a depender del agua desalada como alternativa a la del trasvase. «Por un lado no se han generado infraestructuras para que ese agua se pueda distribuir a lo largo del regadío y por otro se verían incrementados los recibos en hogares, comercios y regadíos». Desde Asaja consideran «inaceptable» la postura de Castilla La Mancha. La organización recuerda que esta infraestructura es «imprescindible» para el mantenimiento de la producción hortofrutícola de las tres provincias y que no puede sustituirse por agua desalada, «ocho veces más cara». El presidente de Asaja, Eladio Aniorte, no comprende que «con una ley vigente que prima los intereses de la cuenca cedente y que ha impedido que se hayan podido realizar transferencias durante 11 meses, ahora tengan agua y pretendan matarnos de sed».

Mientras, el portavoz del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, ha defendido la continuidad del trasvase Tajo-Segura al considerar que «el agua de España es de las españolas y de los españoles, no es de las comunidades autónomas». «Tiene que regir un principio: Que el agua está para quien más la necesita, y nosotros la necesitamos más que nadie», afirmó ayer Mata.

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha rechazado los planes del gobierno de Castilla-La Mancha y ha considerado que el trasvase Tajo-Segura es «insustituible» para la Comunidad Valenciana y el campo ilicitano. González se ha mostrado preocupado por la posición adoptada por Castilla-La Mancha en torno al trasvase, al considerar que se trata de «una posición de máximos que genera incertidumbre y que nos devuelve a un escenario marcado por la conflictividad entre territorios».

Por último, el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, ha abogado por abrir el debate sobre el agua en unos términos en los que se contemple el escenario del cambio climático.