El Hospital de Sant Joan inicia las obras para recibir los equipos donados por Amancio Ortega

n El Hospital de Sant Joan ya ha iniciado las obras para instalar los equipos donados por la fundación Amancio Ortega. El primero en llegar, a comienzos del próximo mes de octubre, será la resonancia magnética, la segunda con la que contará este centro sanitario.

Para poder instalar este equipo, cuyo coste asciende a 720.000 euros, se ha tenido que trasladar toda la zona de Hemodinámica al sótano del hospital. Actualmente se están finalizando los trabajos para trasladar este servicio, en el que se llevan a cabo los cateterismos a los pacientes que sufren un infarto. Las nuevas instalaciones contarán con el triple de espacio que las anteriores, según precisó ayer la directora del Hospital de Sant Joan, Beatriz Massa, durante la visita que hizo a las obras la consellera de Sanidad, Ana Barceló. En el espacio que deje libre Hemodinámica se instalará la resonancia magnética, de forma que el Hospital de Sant Joan se convertirá en el único de la provincia con dos equipos de titularidad pública.

La actual resonancia magnética está trabajando al máximo de sus capacidades, de lunes a viernes de 7.30 a 24 horas, los sábados de 8 a 20 horas y los domingos de 8 a 15 horas. En este sentido, el nuevo equipo permitirá «agilizar las pruebas y minimizar la lista de espera», subrayó ayer la consellera de Sanidad durante su visita al hospital. Cuando el equipo esté instalado, está previsto que el Hospital de Sant Joan absorba parte de los pacientes del Hospital General de Alicante para realizarse este tipo de pruebas.

La provincia recibirá de la mano de Amancio Ortega cerca de 10 millones de euros para paliar el déficit de tecnología que padecen los hospitales públicos para el tratamiento de los pacientes con cáncer. El más beneficiado es el Hospital de Sant Joan, el único centro público en la provincia de Alicante con servicio de radioterapia y centro de referencia en medicina nuclear para el tratamiento de enfermos con cáncer. En este centro sanitario la inversión alcanza casi 6 millones de euros para adquirir, además de la resonancia, un acelerador lineal de alta gama con búnker y otro de gama media para el tratamiento con radioterapia.

El empresario también donará 400.000 euros a este centro sanitario para poner en marcha un servicio de preparación de los radiofármacos que necesitan los pacientes para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Las obras en la Unidad de Radiofarmacia para la preparación de los isótopos radioactivos ya han sido adjudicadas por valor de 380.238 euros, según se recoge en el DOGV de ayer, y permitirán que la sanidad pública recupere un servicio que fue externalizado en el año 2002.

Estos isótopos radiactivos son empleados en las gammagrafías, una técnica de exploración por imagen que estudia el funcionamiento de distintos órganos, así como en el PET-TAC, también único público en la provincia de Alicante y esencial en el diagnóstico y seguimiento de procesos oncológicos. La renovación de la sala blanca, añaden desde la dirección del Hospital de Sant Joan, es un primer paso para que, en un futuro, se pueda llevar a cabo la internalización del proceso de preparación de radiofármacos en la provincia de Alicante, realizándose de modo íntegro en el Departamento de San Joan.

En cuanto a los aceleradores lineales, su adquisición se encuentra en fase de redacción del proyecto y se espera que, para el próximo mes de febrero de 2019, comiencen las obras del búnker doble que albergará los dos aceleradores. Las previsiones del hospital son que el primero de ellos estará en funcionamiento en diciembre.

Preguntada por los refuerzos de verano, Ana Barceló señaló que no le preocupa tanto el número de camas cerradas, «que se hace en base a la experiencia de los departamentos, sino que me escandalizaría no poder atender las situaciones que requieren de una asistencia rápida». Barceló afirmó que «no se puede cubrir el cien por cien de la plantilla que está vacaciones». Lo necesario, añadió, «es que el cien por cien de los pacientes estén atendidos y ahí no vamos a bajar el listón».

En cuanto al futuro de los tres centros de salud prometidos por Sanidad para Alicante, Barceló precisó que «esta conselleria cumple con lo que se compromte», al tiempo que instó al Ayuntamiento a ceder pronto los terrenos para estas instalaciones «porque hay que ver si la parecela reservada en este momento cumple las necesidades, ya que estos centros de salud se programaron en 2005».