Quejas por los horarios y las limitaciones de las playas accesibles

Las personas con movilidad reducida que quieren usar las áreas especiales de playas accesibles del municipio de Alicante a día de hoy no lo pueden hacer con facilidad ni comodidad. Así lo denuncian tanto usuarios de estas instalaciones como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe Alicante. «El horario de funcionamiento de estos puntos accesibles es muy injusto y priva a las personas con discapacidad de poder disfrutar de la playa en los momentos en los que más apetece», señala Rafa Martí, quien ayer acompañó a su madre al punto accesible de la Playa del Postiguet a las 14 horas y se lo encontró cerrado. Según explicó la concejala de Playas, Mari Carmen de España, este servicio está abierto de 10 a 14 horas «y la semana que viene ampliará el horario hasta las 18 horas». Para Martí esta ampliación de horario «llega casi metidos en el mes de agosto, cuando todos pagamos por igual los impuestos y no podemos disfrutar de las playas en igualdad de condiciones».

Desde Cocemfe se critica que estos puntos no están señalizados y las plazas reservadas y los pasamanos que hay en algunas rampas en muchos casos no cumplen la normativa. Además, «los aseos y/o duchas están cerrados con candado y el vestuario se usa de almacén, mermando la accesibilidad y maniobrabilidad sobre todo de los usuarios que usan silla de ruedas».

La asociación también critica que para una persona usuaria de estos puntos accesibles es muy complicado darse un baño no programado o acudir sin acompañante. «El servicio no se presta si no se avisa con antelación y se presenta la documentación requerida por correo electrónico. En caso de no acudir con un acompañante, simplemente no se presta el servicio».