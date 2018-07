Christian Archambeau será el próximo director ejecutivo de la EUIPO

La EUIPO ha informado hoy a través de Twitter que el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (COREPER) ha votado a favor de recomendar que el Consejo nombre a Christian Archambeau como Director Ejecutivo de la EUIPO. Se espera que el nombramiento se formalice en una próxima reunión del Consejo.





In Brussels, on 13 July, the COREPER has voted to recommend that the Council appoint Christian Archambeau as Executive Director of #EUIPO. The appointment is expected to be formalised in an upcoming Council meeting.