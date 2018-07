Las algas rodean el litoral alicantino

Cocemfe reprueba los puntos habilitados en Alicante para personas con movilidad reducida.

Un verano más, los vecinos del litoral alicantino critican la proliferación de algas en la primera línea de zonas costeras de la ciudad. En concreto, residentes en San Gabriel señalaron ayer la situación que se vive en el arenal que tiene el barrio de la zona sur, donde los montones de algas, en primera línea, son más que visibles, dificultando el acceso a la zona de baño. Lo mismo ocurre en la Cala de los Franceses, en la Albufereta.

La acumulación de las algas, junto a los efectos del agua, han convertido la primera línea de la playa de San Gabriel en un punto casi viscoso, con el agua marrón. Esta situación no es nueva para los residentes en la zona sur de Alicante, que verano tras verano critican la situación de una playa no reconocida como tal por el Ayuntamiento de Alicante. El pasado verano, por ejemplo, los propios usuarios del arenal fueron los encargados de limpiar una zona frecuentada por los vecinos del barrio dada su cercanía a las viviendas. Ya el pasado año, los residentes en San Gabriel reclamaron al Ayuntamiento de Alicante que el servicio de limpieza de playas también actuase en su litoral, donde se acumularon algas y otro tipo de desperdicios sobre el arenal. Ante la postura del gobierno municipal, los vecinos decidieron en 2017 tomar cartas en el asunto, recogiendo las algas más próximas a la primera línea del mar.

La playa de San Gabriel, además, no está incluida entre las que se criba la arena, según el pliego de condiciones de la contrata de limpieza. En el documento figura que «en el tramo de la playa de San Gabriel se retirarán las algas de primera línea y se amontonarán en la zona destinada. En lo demás será tratada como una cala».

Durante el mandato del tripartito, el concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez (Guanyar), ya dijo que se mantienen los arribazones de posidonia para evitar la erosión de los temporales siguiendo la recomendación del Instituto de Ecología Litoral.

También hay montañas de algas, «algo horrible», desde hace semanas en la Cala de los Franceses, en el entorno de la Albufereta, algo que crea malestar entre vecinos y bañistas. «En el Ayuntamiento dicen que es privada, y eso no es así», explicaron vecinos de la Finca Adoc, que recuerdan que existe un camino que conecta con la Albufereta. «Antiguamente había muchísima más playa y estaba limpísima. Ahora vienen los de la limpieza, cambian las bolsas de las papeleras, se fuman un cigarro y se van», relatan. «En otra cala que hay al lado sí que limpian. Se ve que nosotros no pagamos impuestos», dijeron.



Quejas por los puntos accesibles

Por otro lado, Cocemfe critica que en los puntos habilitados en las playas de Alicante para personas con movilidad reducida «la accesibilidad deja mucho que desear». Entre otras deficiencias, critican que los puntos accesibles «no están señalizados», las plazas reservadas y los pasamanos que hay en algunas rampas «en muchos casos no cumplen la normativa». Los aseos y duchas «están cerrados con candado y el vestuario se usa de almacén, mermando la accesibilidad y maniobrabilidad sobre todo de los usuarios que usan silla de ruedas».

Es difícil para una persona usuaria de estos puntos accesibles, añaden desde Cocemfe, «darse un baño no programado ni acudir sin acompañante». El servicio «no se presta si no se avisa con antelación y se presenta la documentación requerida por correo electrónico. En caso de no acudir con un acompañante, simplemente no se presta el servicio».