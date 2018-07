El Grupo Eiffage presenta un oferta para construir la terminal cerrada de graneles del Puerto de Alicante

La solución para el movimiento de graneles en el Puerto de Alicante comienza su cuenta atrás. El Grupo Eiffage, tercera empresa francesa y quinta de Europa en el sector de la construcción, ha presentado al filo de las 14 horas de hoy, cuando acaba el plazo, un oferta para constrir la nueva terminal de graneles del Puerto, tal como establecía el pliego de condiciones aprobado por el consejo de administración el pasado febrero.

La Autoridad Portuaria tiene previsto abrir las plicas en diez días porque todavía se pueden haber presentado más ofertas en otras sedes de la Administración en España pero, de momento, el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, ya tiene una oferta sobre la mesa y nada despreciable aunque no se han dado a conocer los detalles hasta la apertura de plicas.

Compromís per Alacant, formación que más ha reivindicado la construcción de las naves en los últimos meses, ha recibido con satisfacción la noticia de la presentación de al menos una oferta, del concurso licitado por el Puerto de Alicante, por parte de una empresa para construir y optar a la concesión en las próximas décadas de la actividad de manipulación de graneles sólidos en los terrenos portuarios.

La presentación de esta oferta deberá ser valorada por los técnicos de la Autoridad Portuaria y aprobada, en su caso, por el Consejo de Administración del Puerto en las próximas semanas. Para Natxo Bellido, portavoz municipal de Compromís, "este paso que estábamos esperando desde hace meses representa un avance para garantizar la sostenibilidad futura de esta importante actividad económica desarrollada en el Puerto en las mejores condiciones posibles ambientales y de salud para los trabajadores portuarios y los vecinos y vecinas de los barrios más cercanos al recinto portuario".

Bellido destaca su satisfacción de su papel activo y protagonista en la consecución de este desenlace que da puede dar solución óptima a uno de los conflictos urbanos más importantes de la ciudad en las últimas décadas. "Esta solución es la mejor posible, y esperamos que suponga el inicio de la construcción de las naves cerradas a finales de año. El que hayamos llegado al dia en el que se presenta la oferta es posible gracias al diálogo, la buena voluntad y la colaboración leal entre la Conselleria de Medio Ambiente y la Autoridad Portuaria, y supone cerrar uno de los incendios más importantes en la relación Ciudad-Puerto al que los gobierno autonómico y local del PP anteriores nunca se enfrentaron para poner soluciones. Se ha avanzado más en tres años de Gobierno del Botánico que en décadas de mayorías del PP".

Por último Bellido subraya también "la lucha de décadas del movimiento vecinal y de la sociedad civil para reivindicar esta solución que cerrará los debates sobre la salubridad y calidad ambiental de la actividad y las molestias que generaba para los barrios próximos al Puerto la manipulación de los graneles al aire libre".

El Consell ha constatado, por su parte, en los últimos meses una mejora en la gestión del tratamiento de los graneles en el Puerto lo que le llevó en abril a renovar el permiso para mover cemento y clíncker hasta que lleguen la naves cerradas, que deben ser como las del puerto de Santander, según exigen el Consell y el parlamento autonómico, que a mediados del año pasado se aprobó una resolución exigiendo que los graneles dejaran de moverse al aire libre.

La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente firmó la nueva resolución autorizando el movimiento de graneles el pasado 25 de abril al entender que se han adoptado las medidas de prevención exigidas. La Policía Autonómica tiene orden de vigilar si se cumplen la medidas preventivas y el uso de la tolva ecológica. Los vecinos afectados aseguran, por su parte, que siguen sin taparse con lonas las montañas de material que se depositan en los muelles hasta su embarque.

Medio Ambiente abrió en noviembre de 2017 un segundo expediente sancionador -por tres delitos calificados como graves que se acompañaron de una multa de 70.000 euros- al Puerto de Alicante por haber seguido incumpliendo las medidas correctoras que le exigió la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental para darle la autorización ambiental del movimiento de graneles en los muelles 13, 15 y 17 del Puerto.

El momento más crítico llegó el pasado enero cuando el Consell llegó a parar la operativa que respaldó en un auto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El Puerto comenzó a reconducir la situación y el 20 de febrero presentó un nuevo plan de medidas y el compromiso de construir las naves cerradas, que irán en una terminal específica siempre que la Autoridad Portuaria encuentre inversores privados. De momento se deconoce se habrá oferta de las tres empresas que trabajan los graneles y de Cemex, la multinacional que gestiona la cementera de San Vicente que utiliza el Puerto para sus exportaciones.

El presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, ha dejado claro desde el primer día que habrá naves si la empresa privada responde. Si no es así, y al final de año el tema no está resuelto, será complicado que siga moviéndose granel en el Puerto, una actividad que representa la mitad de su tráfico y mantiene cientos de empleos directos e indirectos.

Medio Ambiente exige, mientras se construyen las naves cerradas, que haya lonas para cubrir el material que se almacena en los muelles, que se moje, que los acopios no superen en altura las pantallas cortavientos y que los camiones no abandonen los muelles sin una limpieza previa de las ruedas y los bajos para evitar que las partículas entren en la ciudad.

La alarma social que sigue provocando el movimiento de graneles contrasta con el informe del Instituto Universitario de Ingeniería de Proceso Químicos de la Universidad de Alicante en colaboración con investigadores de la Miguel Hernández ilicitana, que concluyó que la calidad de aire en el entorno del Puerto en 2017 cumplía con la normativa ambiental y del Plan de Calidad del Aire de l`Alacantí, aunque está por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de ahí que los investigadores apostaran por mejorar las medidas de prevención.



Satisfacción en Guanyar

Miguel Ángel Pavón, portavoz municipal de Guanyar y primer cargo público que planteó las naves cerradas, subraya que "nos alegramos de que el concurso para construir en el Puerto naves cerradas en depresión para manipular los graneles pulverulentos no haya quedado desierto por falta de ofertas. Al parecer al menos se ha presentado una oferta que ahora debe valorarse por los técnicos de la Autoridad Portuaria una vez que el próximo 25 de julio tenga lugar el acto de apertura de oferta".

"Desde Esquerra Unida y Guanyar Alacant llevamos luchando varias legislaturas junto a los vecinos del entorno portuario para que el problema de los graneles se resuelva con la construcción de naves cerradas. El PP, mientras gobernó la Generalitat, dejó que el problema se agravara con el tiempo sin exigir las naves cerradas y el actual Consell PSPV-Compromís no fue lo suficientemente contundente con esa exigencia en la autorización de emisiones a la atmósfera que se emitió en noviembre de 2016 al abrir la puerta a que no se construyeran las naves si los niveles de contaminación no superaban determinados umbrales",asevera Pavón.

Parece que por fin, a raíz de este concurso público, se vislumbra la solución a una situación que "lesiona los derechos constitucionales de los vecinos del entorno portuario a la salud y a un medio ambiente adecuado. Pero no se debe olvidar que la actividad sigue desarrollándose sin contar con licencia ambiental municipal, una situación que motivó que finalmente decretara como concejal de Urbanismo, en noviembre de 2017, el cese temporal de la actividad, un cese que fue recurrido por las empresas graneleras, que obtuvieron su suspensión de unos tribunales que aún deben dictaminar sobre el fondo del asunto, sobre si es exigible o no la licencia ambiental", matiza el edil.