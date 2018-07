La supresión de refuerzos pone en jaque a los juzgados de la provincia

Recuerdan que el refuerzo permanecerá únicamente hasta septiembre. Los abogados se quejan de que el colapso de los tribunales solo se puede combatir con más medios.

La Conselleria de Justicia ha suprimido la mitad del personal de refuerzo en los juzgados de la provincia para este segundo semestre del año. Así, desde el pasado 1 de julio, de las 54 personas que prestaban apoyo a los juzgados alicantinos hasta la fecha tan solo se le ha renovado la plaza a 27, y solo en los juzgados más importantes de la provincia, según datos del Sindicato de Trabajadores de Justicia (STAJ). La reducción de personal alcanza un tercio en los juzgados grandes como Elche o Alicante, mientras que en los juzgados de poblaciones menores, como Alcoy, Benidorm, Ibi, Orihuela, Villajoyosa o Villena, han desaparecido por completo. La justificación que se ha dado a los sindicatos, según denuncian, es la falta de presupuesto, por lo que la indignación en los diferentes juzgados de la provincia no se ha hecho esperar. Por su parte, el Consell rehusó hacer declaraciones a este diario sobre la supresión de los refuerzos, hace unos días.

El problema no pasa solamente por que se hayan suprimido la mitad de los refuerzos, que también-, sino que, aquellos que han sido renovados, tan solo lo han hecho hasta el próximo 9 de septiembre. Un movimiento inaudito pues, hasta ahora, los funcionarios de refuerzo se contrataban por semestres completos, y no durante unos meses. Si desde la Conselleria no mueven ficha para garantizar el presupuesto, todos los refuerzos desaparecerán después del verano, cuando termina el turno de vacaciones de los funcionarios de Justicia. La supresión de todo el personal de apoyo en los juzgados de la provincia dejaría a varios tribunales sin los funcionarios necesarios para sacar adelante todo el trabajo acumulado, según denuncian los sindicatos. De hecho, desde el Sindicato de Trabajadores de Justicia (STAJ), apuntaban ayer a que «los refuerzos son absolutamente necesarios en muchos juzgados para garantizar su correcto funcionamiento», pues la escasez de personal es un mal endémico en los tribunales de la provincia, y estos refuerzos no están contemplados para satisfacer una demanda puntual de funcionarios, sino para suplir las enormes carencias que tienen de por sí los diferentes juzgados.

En Alicante, se ha pasado de 15 funcionarios de refuerzo en el primer semestre del año a 10 desde el uno de julio, y previsiblemente hasta el 9 de septiembre. Se ha eliminado a un tramitador en la Sección Décima de la Audiencia Provincial y otros dos en los Juzgados de Familia, que pierden también un tramitador y un auxilio. Sí se han mantenido los refuerzos en otros servicios como Fiscalía o Primer a Instancia. En Elche, la reducción ha sido algo menor, pasado de 16 funcionarios a 12. Se mantienen los cuatro tramitadores de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con un retraso en las causas que supera los diez años, y también en el Registro Civil, Penal 1 y Contencioso. En la sede ilicitana se han suprimido un tramitador para la ejecución de asuntos de Penal 1 y otro tramitador el un jugado de lo Social, otro en el de Violencia sobre la Mujer y un auxiliar de apoyo a Penal 1 y 2.

Sin embargo, la reducción más drástica de personal se ha dado en los juzgados de Torrevieja donde, comparativamente en cuanto al número de población, más refuerzos había y donde más se han eliminado. De esta forma, los juzgados de Torrevieja se han quedado con solo cuatro refuerzos, frente a los 11 que tenía hasta julio. Ka mayor pérdida afecta al Juzgado de lo Penal 2 de Orihuela, con sede en Torrevieja, que pasa de tener cinco tramitadores de refuerzo a tan solo uno, y también pierde dos gestores. Este juzgado funcionaba, en la práctica, como si fueran dos, y sin este apoyo será imposible seguir funcionando así. En el resto de juzgados de la provincia, que se han quedado con ningún refuerzo, el personal suprimido corresponde a juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Es el caso de La Vila Joiosa, que pierde tres personas, Alcoy, Benidorm y Orihuela, que pierden dos, e Ibi y Villena, donde se ha suprimido el único refuerzo del que disponían, según los datos facilitados por el STAJ.

La decisión de la Conselleria de Justicia levantó ayer las críticas no solo de los sindicatos, sino también de los diferentes colegios de abogados de la provincia. Desde Elche, el decano, Vicente Pascual, apuntó a que «entendemos la supresión de refuerzos en Primera Instancia en la ciudad, porque se crearon hace unos meses dos nuevos juzgados de este tipo, pero no en lo Penal, Social y Violencia sobre la Mujer, donde es necesario crear otro juzgado. Su homónimo en Alicante, Fernando Candela, apuntó que «cualquier recorte de funcionarios no es bueno, siempre son necesarios más medios materiales y personales».