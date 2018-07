Una torre de vigilancia en San Juan está sin bandera por su mal estado

En 2012 un trabajador cayó al vacío por el hueco.

La falta de mantenimiento y los defectos de construcción en la primera torre de vigilancia de la playa de San Juan han provocado que en plena temporada alta los bañistas que acuden a esa zona de la playa, una de las más concurridas de Alicante, se encuentren con que no hay bandera, ni socorrista en lo alto para supervisar lo que sucede en el mar. El motivo es que los socorristas se niegan a acceder a lo alto de la torre, pues además de que no se puede fijar el pabellón (rojo, amarillo o verde), los escalones son peligrosos, y en el pliego de este año no estaban contemplados los arneses de seguridad. Resultado, no se vigila desde lo alto, lo que dificulta la visibilidad de forma global, ya que ésta se realiza desde unas plataformas (sillas) similares a las de los árbitros de los partidos de tenis, que hasta este verano eran complementaria a la de torre principal junto las urbanizaciones Rotonda y Torres Blancas. Este año, además, se ha recortado en una persona el servicio de vigilancia. Todo en la playa de San Juan, que tiene bandera azul (distintivo que, supuestamente, certifica la calidad de sus servicios), uno de los iconos turísticos de Alicante.

El pasado fin de semana, en el que los socorristas llegaron a colocar una pequeña bandera roja en una zona de la orilla por el peligro de corrientes, tampoco había banderas en la arena en esa zona, como sí sucedía en la parte más cercana al Cabo de las Huertas (allí no hay ni silla en alto pese a haber una escuela de deportes náuticos infantiles) y en la zona central.



Torre polémica

Esa torre no ha dejado de ser polémica desde su contrucción, al ser diferente al resto de las estructuras repartidas por todas las playas del municipio y donde sí se colocan las banderas. Se trata de una estructura donde en el verano de 2012 hubo un incidente grave al caer un socorrista por el hueco de la escalera de acceso a la parte superior. El joven sufrió varias fracturas y estuvo dos semanas ingresado en el hospital tras precipitarse por el hueco de una escalera mal proyectada y con una altura de cuatro metros.