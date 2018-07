El gobierno del PP estudia soluciones «inmediatas» para el acuario

El concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente, el popular Israel Cortés, aseguró ayer que el gobierno municipal está «trabajando» en la búsqueda de una solución «inmediata» para el acuario de la Plaza Nueva, del que ha decidido trasladar a todos los peces [una operación para la que no hay fecha] ante la «imposibilidad de garantizar la vida» tras otra avería del sistema de refrigeración por la que murió una veintena de peces durante los últimos días. «Trabajamos en una solución a corto plazo, porque hay proyectos que están avanzados que no han llegado a través de asociaciones animalistas. Mañana [por hoy], además, también nos reunimos con Aguas de Alicante para abordar otra posible propuesta para darle un uso expositivo al acuario de la Plaza Nueva», prosiguió ayer el concejal, quien aparcó la propuesta, avanzada minutos antes por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, de convocar un «concurso de ideas» para explorar alternativas para promover un uso audiovisual e interactivo a través de las nuevas tecnologías. «El concurso de ideas puede ser una opción a más largo plazo, pero trabajamos en una solución a corto plazo, aunque pueda ser provisional», añadió ayer el edil de Infraestructuras y Medio Ambiente, quien responde así a la petición de los hosteleros y comerciantes de la Plaza Nueva, que reclaman que la solución para el acuario de la Plaza Nueva, una vez extraídos los peces de la instalación, no se eternice. Los empresarios de la zona criticaron con dureza al anterior gobierno, con el tripartito al frente, por mantener cerrado al acuario durante veinte meses en una actuación que se inició después de que otra avería del sistema de refrigeración provocase la muerte de todos los peces del acuario en el verano de 2015, apenas dos meses después del inicio del mandato. El acuario se reabrió en abril de 2017, tras una inversión que rondó los 120.000 euros.