Barcala dice que "no habido contactos con Ikea" pero prepara una reunión

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha confirmado hoy que "no ha habido contactos" con la multinacional Ikea para la instalación de una tienda en la ciudad y lo ha justificado en que el gobierno municipal quiere "preparar concienzudamente" la propuesta que elevarán a dicha empresa.

Así lo ha indicado Barcala en declaraciones a los periodistas antes de participar en el acto de presentación del sello de Correos "Alicante Puerto de Salida Volvo", que homenajea a la Vuelta al Mundo a Vela (Volvo Ocean Race).

El regidor ha dicho que están "trabajando" con las premisas "y las limitaciones" que ya se avanzaron en la pasada legislatura, cuando también gobernaban los populares y aún se estaba tramitando el plan 'Alicante Avanza'.

Así pues, ha señalado que "en las próximas fechas" se anunciará una reunión con los responsables de la compañía sueca que será "muy importante".

Por otra parte, Barcala se ha referido a las negociaciones que el gobierno municipal está manteniendo con los grupos de la oposición para acordar la cancelación del plan de ajuste y ha avanzado que, "probablemente", el pleno extraordinario tendrá lugar la semana próxima.

Según ha desvelado, no existe "de forma generalizada" una oposición a la cancelación del plan de ajuste por parte de ninguno de los partidos políticos que forman el consistorio.

"No puede haberla, porque si ha sido durante los últimos tres años su argumentario principal, reivindicando que había que cancelar el plan de ajuste, es absurdo que, llegado el momento en el que se puede hacer, digan que no", ha expuesto.



Confía en que el Gobierno apruebe por decreto las exenciones fiscales para la Volvo

Barcala ha confiado en que el Gobierno central apruebe mediante un decreto las exenciones fiscales para las empresas que colaboren con la Volvo Ocean Race-Vuelta al Mundo a Vela, porque de lo contrario podría ser la "condena de la ciudad como Puerto de Salida".

Barcala ha confirmado que la próxima salida se retrasa hasta 2021, dos años después de la inicialmente prevista para 2019, y ha opinado a que en "ese impás" se deben programar actividades que "rellenen este período de tiempo y que no hagan olvidar la Volvo y Alicante".

En atención a los medios, antes de asistir a la presentación en el Museu de la Volvo de un sello conmemorativo, Barcala ha insistido en la "importancia" de junto a la Generalitat "reivindicar las exenciones fiscales para que las empresas sigan interesadas en una prueba que es fundamental para la ciudad y para la Comunitat".

"El impacto económico y mediático está más que contrastado en cuatro ediciones y no podemos dejar que eso caiga en el olvido", ha mantenido y ha defendido como "fundamental" la reivindicación que se haga desde Alicante y la Comunitat, con el Consell a la cabeza" para que el Gobierno las apruebe vía decreto.

En ese sentido, el alcalde de Alicante ha recordado que en el debate de los Presupuestos Generales del Estado se han rechazado las enmiendas para la exención de la Volvo.

"Que la salida vaya a ser en 2021 no es óbice para que en 2019 se recojan esas exenciones en los presupuestos", ha indicado y ha considerado que se trata de un trabajo "a muy largo plazo" que se debe "programar muy bien".

Al respecto, ha asegurado que la salida de 2017 "no fue mejor, sencillamente porque no se programó con mayor antelación; porque no se metió toda la carne en el asador, porque se prometió que iba a haber actividades de promoción de la salida y no se hicieron".

Así, ha criticado como "poco compromiso" y "todo un despropósito" que "ni siquiera la web municipal contemplara --la salida--, ni la del Patronato", ha mantenido. "Pese a todo, las cifras fueron buenísimas; si se hubiera sacado todo el partido, sencillamente todo lo que se dijo que se iba a hacer; entiendo que el impacto hubiera sido mucho mayo".

Mig Any

Preguntado por el proyecto del Mig Any de la Volvo, Luis Barcala ha señalado que le parece "muy interesante" porque permite "seguir promocionando la ciudad como centro de los deportes náuticos hasta la salida que es el gran evento".

"Desde el Ayuntamiento apostaríamos con todo", ha sostenido Barcala que ha recordado que la colaboración con el Real Club de Regatas va a ser "absoluta" para integrar los deportes náuticos "a nivel municipal como deportes base". "Es una ciudad que vive y debe vivir cara al mar", ha seguido.

Asimismo, ha opinado que el Mig Any debería circunscribirse a los meses en que se produce la salida de la Volvo, en torno a octubre y noviembre: "Por dos motivos, por asociarlo a la Volvo; y, en segundo lugar, porque turísticamente rellena un espacio en los puntos más bajos de movimiento".

Luis Barcala ha anunciado que en septiembre se empezará a trabajar sobre ese Mig Any y con el objetivo de tener un año por delante para la programación y se ha referido al compromiso de las diversas federaciones.