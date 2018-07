El rap de Arkano conquista San Blas

Recordó sus primeras rimas en público a los 13 años y las «batallas de gallos» en Canalejas.

«Todo el mundo lo sabe, cuando lo rimo, es mi destino. Me dicen ¿eres alicantino? Yo lo corrijo, digo: perdona, yo soy samblasino». Rapeando, como no podía ser de otra manera, Arkano abrió las fiestas de Moros y Cristianos de San Blas, con un pregón lleno de sentimiento y recuerdos al que dio ritmo final. «Me preguntaron, ¿no te vas a hacer nada improvisado? Y digo, bueno, es que vengo a mi barrio. Pues claro que lo voy a hacer, es el 75 aniversario. Lo estamos haciendo, lo sabe hasta el pato Lucas. ¿Quién de aquí no se ha tomado una hamburguesa de resaca en el Kukas?». Unas rimas que levantaron el entusiasmado de todos los que acudieron a escucharle desde lo más alto del castillo de fiestas.

Arkano buscó en sus recuerdos en el colegio Santo Domingo y en el IES 8 de Marzo, cuando empezó a disputar con otros jóvenes «batallas de gallos» en Canalejas, «allí me llenaba la boca al hablar de mi origen, San Blas, barrio obrero, hogar de personas nobles y luchadoras que han construido su historia a base de sacrificio». Y reveló que la primera vez que hizo rimas en público fue a los 13 años, en un taller de rap del instituto de San Blas. «Estaba muerto de miedo y vergüenza. Pero dentro de mí vibraba una certeza, la de que ese era el momento de empezar, y ese era el lugar, San Blas, mi casa». El joven ingeniero informático por la Universidad de Alicante, de 24 años, que hace dos batió un récord Guinness tras estar improvisando 24 horas en la puerta del Sol de Madrid, agradeció su educación al sistema público y a los grandes profesores que tuvo.

Y citó a sus mejores amigos, como Alejandro Huesca, «junto a él descubrí el rap. Aún recuerdo esas tardes infinitas en la urbanización Don Bosco intercambiando temas de Tote King por otros de El Chojin». Y a su abuela, «siempre que viajo por el mundo llevo en el corazón a mujeres luchadoras, como mi abuela, que en paz descanse. Siempre me ha parecido un ejemplo de fortaleza, constancia y valor para sobreponerse a las adversidades. (...) Miro a su balcón y no es casualidad. Ella es como el barrio, eterna». «Personas como ella llevan años construyendo San Blas, gente que ha permanecido toda su vida en este barrio. Pero no solo ellos. También quienes vienen aquí a trabajar, el migrante, y todo aquel que se sume a nuestra ejemplar historia porque San Blas representa el concepto de unión como fuerza. Es un espejo en el que debería mirarse la sociedad cuando en un evento como éste hay cientos de personas unidas por un mismo fin, reivindicar nuestro barrio». Porque, como dijo en otra rima, «yo jugaba en La Vía y para mí San Blas es la vía del cambio. Por ellos me dejo la vida, representamos a gente fuerte, luchadora y unida».

El pregón fue introducido por los embajadores moro y cristiano José Manuel Espinosa y Javier Soler, y por las favoritas y damas, y contó con la asistencia del alcalde, Luis Barcala; del edil de Fiestas, José Ramón González; y de concejales de diversos grupos políticos, así como del presidente de las Hogueras, la Bellea del Foc y varias damas. A su finalización, Arkano recibió la insignia de oro de comparsas del presidente de la junta, Ximo Calpena.

Sus palabras abrieron los actos del 75 aniversario de las fiestas de San Blas, que culminarán el 21 y 22 de julio con las Entradas Cristiana y Mora, en las que participarán unas 2.000 personas en cada una. Hoy se celebra el «Memorial Pepe Antón», un partido entre festeros y veteranos del Hércules, y a medianoche entraetes con capitanes, alféreces, favoritas y damas de los 75 años de los Moros y Cristianos.

Mañana habrá juegos infantiles a las 11 horas en el parque de San Blas, y convivencia festera abierta al vecindario desde las 13 horas, con degustación de productos gastronómicos por cortesía de los comercios del barrio, así como una paella gigante para 1.000 personas que preparará Ramón Riquelme.

A las 20.30 horas se celebrará un Avís de Festa Histórico con una muestra de indumentaria desaparecida de trajes de Maseros, Contrabandistas, Sauditas o Abencerrajes, recuperados gracias a la colaboración de diversas familias.