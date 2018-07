Una calle para una mirada cercana

La primera mujer fotoperiodista con una calle en la ciudad de Alicante. La fotógrafa de INFORMACIÓN Pilar Cortés dará nombre a una calle del barrio de Altozano, la actual Pérez Vengut (junto al Hospital General Universitario), que cambiará su denominación en las próximas semanas dentro de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que supondrá cambios en casi cuarenta espacios del callejero de la ciudad. Nacida en Alicante, en el año 1972, Pilar Cortés se caracteriza por su mirada social a través de la cámara que siempre lleva adherida a su mano derecha, como parte inherente a su anatomía. De hecho, Cortés admite que le fascina capturar «historias humanas», de esas que se encuentran observando los «barrios» de la ciudad, otra de sus pasiones como profesional de la imagen.

Titulada en Educación Infantil y con un año de experiencia en el sector, de muy joven decidió que su futuro, que su vida, tenía que ir ligado a la fotografía. Ahí, con poco más de veinte años, decidió matricularse en Imagen y Sonido en el Instituto Luis García Berlanga de la ciudad. De ahí, fue directa a INFORMACIÓN, donde ha desarrollado toda su carrera profesional: primero en la delegación de Benidorm y, desde el año 2000, en las calles de su Alicante natal. «Al principio me interesaba la fotografía de guerra, pero pronto empecé a valorar un poco más mi vida, no mucho, y opté por el fotoperiodismo», aseguraba ayer, entre bromas, Pilar Cortés, quien se muestra «emocionada» por el reconocimiento social que supone dar nombre a una calle de la ciudad de Alicante, en un barrio, como es Altozano, que ha recorrido en tantas ocasiones en busca de temas de carácter social.

La alicantina, que en apenas dos años celebrará sus bodas de plata como profesional de la fotografía, admite que le quedan pocos asuntos «de agenda» por inmortalizar, aunque a su vez asegura que le quedan «muchas fotos por hacer» tras su cámara. «Seguro que me queda algún evento por cubrir. Por ejemplo, me haría ilusión fotografiar Els Enfarinats de Ibi, pero es un acto que cubren los compañeros de la delegación de Alcoy», explicaba ayer Cortés, quien reconocía que cuando le comunicaron que su nombre había sido propuesto para formar parte del callejero de la ciudad se lo tomó «casi a broma». «La verdad es que no me lo creía, pero estoy muy agradecida a la asociación de vecinos de Campoamor-Plaza de América, de quienes surgió la idea, y de Carolinas Altas y Bola de Oro, que apoyaron la propuesta. Estoy muy contenta, es un auténtico honor, sobre todo por ser la primera mujer», proseguía ayer la fotorreportera en un alto en su agenda, entre fotografía en una nueva exposición en el MARQ y fotografía en el acuario de la Plaza Nueva. «Estoy ilusionada, pero quienes están más felices son mis padres. Mi padre, que tiene problemas para andar, quiere estar presente cuando pongan mi placa a la calle. Y ahí estará», continuaba una emocionada Pilar Cortés.

Esta renovación del callejero de Alicante con motivo de la inminente aplicación de la Ley de Memoria Histórica también permitirá que el nombre de Pirula Arderius luzca en una calle, en este caso en la actual Felipe Bergé, en el centro de la ciudad. Un reconocimiento a la labor de la primera periodista de la provincia, que también fue redactora de INFORMACIÓN.