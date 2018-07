El ministro de Fomento traslada a la patronal que el AVE llegará a Elche en septiembre

La agrupación empresarial avanza que organizará un acto en Barcelona con 1.500 directivos tras el verano. Los técnicos alertan del retraso que sufre la ejecución del tramo Xàtiva-La Encina.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, reveló ayer durante el primer chequeo de 2018 sobre la evolución de las obras del Corredor Mediterráneo celebrado en Valencia, que el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le ha ratificado en un encuentro privado que las obra no se van a parar. Ábalos se compromete, tal como hizo la semana pasada en el Congreso, a tratar que las obras estén terminadas en 2025, año que anunció su predecesor, Íñigo de la Serna. En el encuentro empresarial celebrado en un hotel de Valencia, Boluda también avanzó que Fomento prevé que el AVE entre Madrid y Murcia comience a funcionar el próximo septiembre.

Boluda confirmó a los empresarios que todo el Corredor Mediterráneo está en marcha aunque la parte de Murcia y Andalucía necesita «una apuesta más decidida», y destacó que esta infraestructura contribuirá a la unidad de España y su crecimiento. Otro de los tramos que avanza muy lento es el Xàtiva-La Encina.

La asociación empresarial recordó que el movimiento «Quiero Corredor» visitará este año nueve ciudades del arco mediterráneo (las próximas serán Castellón, Reus y Martorell) y está previsto un acto empresarial en Barcelona el 27 de septiembre, que la patronal catalana Foment del Treball apoyará y al que se espera acudan 1.500 empresarios.

Para visibilizar la importancia del Corredor, Boluda manifestó que no hay grupo parlamentario que no hable en positivo de esta obra ni partido político que no la lleve en su programa electoral, y subrayó los logros del movimiento en favor de la infraestructura respecto a la implicación y unidad empresarial, la voluntad política, la cohesión territorial, la conciencia social y el rigor técnico.

Entre los compromisos cumplidos por el anterior Ministerio de Fomento se encuentra la puesta en servicio del tercer carril en el tramo València-Castellón, y entre los pendientes está el AVE entre Granada y Antequera, cuya puesta en marcha está prevista este año; y el tramo Tarragona-Vandellòs, en fase de pruebas la doble vía en ancho ibérico eliminando el cuello de botella, que también debe entrar en funcionamiento en 2018.

Por su parte, el presidente de la Fundación Proave y pionero de este movimiento, el empresario Federico Félix, denunció que con el sobrecoste de las exportaciones de los últimos quince años «ya estaría pagado el corredor», y achacó a cuestiones políticas que no esté ya en marcha esta infraestructura ferroviaria. «Nosotros políticamente no hemos pintado una mierda nunca», lamentó Félix, para referirse a la importancia de las comunicaciones para las economías exportadoras.

Por su parte, el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, recordó que los puertos necesitan buena conectividad para seguir siendo competitivos, y que se produce una diferencia de 7 u 8 días de mejora en el trabajo en los puertos del Atlántico en relación a los del Mediterráneo por este hecho. También destacó la importancia del sector turístico y las conexiones de los aeropuertos con las capitales de provincia, así como la necesidad del transporte ferroviario para el sector agroalimentario ante las restricciones al tráfico por carretera que se van a producir.

En cuanto a las reivindicaciones urgentes que quedan por resolver del corredor en la provincia de Alicante, empresarios y técnicos reclaman la conexión Xàtiva-La Encina, el tercer carril para la carga entre el nudo villenero y Alicante, la variante del aeropuerto de Alicante-Elche para acercar el ferrocarril a la terminal y que el Tren de la Costa no se quede en una mera infraestructura de Alicante a València por la costa, sino que se extienda hacia la Vega Baja donde 30.000 familias con viviendas de segunda residencia necesitan buenas conexiones.

Los problemas que provoca el retraso del Corredor Mediterráneo son los mismos en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, pero la situación tiene sus derivadas en cada provincia. Así, València y Alicante cuentan desde hace ya unos años con una línea de Alta Velocidad para pasajeros que les conecta con Madrid en 90 minutos y 130 minutos, respectivamente. A Murcia y Elche todavía no ha llegado el AVE (Fomento asegura que estará el próximo otoño y de Almería poco se sabe.