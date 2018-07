Protesta por los impagos a los centros de menores tutelados de Alicante

Trabajadores de los centros de menores de la provincia se han concentrado hoy a las puertas del edificio Prop de la Generalitat Valenciana para protestar por los impagos a los centros de menores por parte de la Conselleria de Igualdad.

Según explicó ayer Toni Jiménez, de CC OO, en estos momentos la Generalitat adeuda cinco meses a las residencias y a los centros de día aún nos e les ha pagado el dinero correspondiente a la subvención de este año. «Las empresas que gestionan estos centros ya están diciendo a los trabajadores que de continuar así no les van a poder pagar». Los trabajadores afirman que pese a esta falta de dinero «las actividades con los menores nunca se han visto resentidas a pesar de que los trabajadores estuvieran sin cobrar, pero ni que decir tiene que sin dinero algunas de las actividades diarias de los chavales han de adaptarse a los escasos medios con los que se han de planificar».

Jiménez aplaude los avances logrados con el nuevo modelo de atención a la infancia, que ha permitido aumentar los ratios de trabajadores, pero lamenta que la persistencia del sistema de conciertos y subvenciones «heredado de los gobiernos del PP» para financiar a los centros y servicios que atienden a los menores tutelados «mantiene en vilo a los trabajadores del sector». El responsable de CC OO incide en que estos centros dependen al 100% de las administraciones y exige que los pagos se lleven a cabo mes a mes.

Aunque según CC OO la Conselleria de Igualdad ha prometido que el paso al sistema de conciertos el próximo 1 de enero de 2019, solventará muchos de los problemas actuales, el sindicato advierte de tres cuestiones. Primero, no sabemos si algunas entidades que ponen sus centros a disposición del sistema van a poder aguantar económicamente hasta esa fecha si no se paga ya; segundo, el sistema concertado ha de suponer pagos actualizados porque si no estaríamos en la misma situación, y, tercero, los problemas de los centros y servicios públicos con gestión privada continuarán si estos no son considerados también como prioritarios en el pago puntual.

CC OO exige en este sentido que el Gobierno de la Comunidad considere al sector de la infancia y adolescencia, a través de la Conselleria de Hacienda, como un sector prioritario en las partidas y, en consecuencia, en los pagos puntuales. Recuerdan además que normativamente "se ha de pagar mes a mes las facturas que son presentadas por las entidades, pero esto no se cumple de ninguna manera".