Guillermo Rodríguez Goínez, «Arkano»: «Es un auténtico orgullo, soy muy sanblasino, me encanta mi barrio»

Famoso por ser uno de los mejores raperos de España en la categoría de «freestyle» y por ser la persona más joven que ha ganado una final nacional de la «Batalla de Gallos», con tan solo 15 años, en 2009, Guillermo Rodríguez nació en San Blas en 1994, en el emblemático edificio conocido como La Colmena. Con tan solo siete años, descubrió el mundo del hip-hop gracias a su hermana, escuchando grupos como ZNP, Violadores del verso, y artistas como Nach y El Chojin. En octubre de 2016 batió un récord Guiness tras estar improvisando 24 horas, 34 minutos y 27 segundos sobre un escenario en la Puerta del Sol, en Madrid. Mañana jueves será el encargado de pronunciar, de manera excepcional desde lo alto del castillo ya instalado frente a la iglesia del barrio, a las 22,00 horas, el pregón de las fiestas de Moros y Cristianos de San Blas en su 75 aniversario. Previamente, desde las 20,30, y al acabar el pregón se ha organizado una fiesta en la plaza de San Blas con actuaciones de grupos locales de hip hop, música disco y Dj.

P ¿Cómo recibiste la iniciativa de la junta directiva de los Moros y Cristianos de San Blas de pedirte que fueras el pregonero de las fiestas de tu barrio en su 75 aniversario?

R Cuando me ofrecieron hacer el pregón me hizo muchísima ilusión, siempre reivindico Alicante allá donde voy pero sobre todo reivindico San Blas, soy muy sanblasino y me encanta mi barrio y el poder dirigirme a todos los vecinos en una fecha tan señalada. La verdad es que es un auténtico orgullo.

P Nos han comentado que a tu padre le ha hecho una ilusión especial...

R Exacto, la proposición me llegó por mi padre, se lo dijeron a él para que me lo transmitiera y estoy ilusionadísimo desde que la recibí.

P ¿Qué recuerdos tienes de San Blas?

R En San Blas he pasado la mayor parte de mi vida, sobre todo recuerdos del colegio Santo Domingo, de donde han salido mis mejores amigos, también del Instituto 8 de Marzo, el parque de San Blas, toda la zona de San Blas bajo donde he crecido, donde he pasado penas, alegrías y los momentos más emocionantes de mi vida.

P ¿Y de sus Moros y Cristianos, qué recuerdos tienes?

R Nunca he participado activamente en las fiestas de Moros y Cristianos, pero sí que he estado ahí, he visto los actos y he disfrutado de todo lo que se monta esos días. Siempre he tenido familia y amigos que han estado en filàs, que me han invitado a estar allí con ellos y me gusta mucho ver como las calles se llenan de alegría esos días.

P ¿Cómo llega una persona como tú tan alto en el mundo de la música y tan pronto?

R Yo tampoco lo llamaría llegar alto, me quedan muchísimas cosas por hacer. Pero bueno, lo poquito que he conseguido, aunque suena a tópico, ha sido con muchísimo trabajo. Es que no hay otro camino.

P ¿Cómo es tu día a día?

R Mi día a día es bastante caótico, no sigo ningún tipo de rutina porque dependo de los eventos que tenga cada semana. Es bastante divertido, aunque reconozco que en ocasiones resulta agotador

P A nivel profesional, ¿qué planes tienes a corto plazo?

R Mis planes a corto plazo son defender mi disco, estamos con la gira por toda España y parte de latinoamérica y estoy terminando de escribir mi segundo libro que saldrá publicado a final de año y llevará por título Castillos en el espacio.

P ¿Y en lo personal?

R Mi proyecto más ambicioso a nivel personal es dormir tranquilo cada noche.

P ¿Nos puedes adelantar algo de cómo va a ser el pregón?

R No, no puedo adelantar absolutamente nada [riendo], ahí veremos qué pasa...