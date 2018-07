El PP que gobierna el Ayuntamiento apela a la responsabilidad de los grupos de la oposición para cancelar el Plan de Ajuste

El concejal de Hacienda, Carlos Castillo, ha celebrado hoy la primera ronda de conversaciones con todos los grupos municipales para sacar adelante la modificación de crédito que permitirá saldar la deuda del Ayuntamiento de Alicante avalada por el Gobierno central y cancelar el Plan de Ajuste vigente desde 2012, lo que abrirá la puerta a la rebaja de impuestos propuesta por el equipo de gobierno popular para 2019 y a la convocatoria de nuevas ofertas de empleo público.

Castillo se ha reunido hoy con PSOE, Guanyar, Ciudadanos, Compromís y los dos ediles no adscritos, ya que el objetivo del equipo de gobierno popular es obtener el máximo consenso para sacar adelante la modificación de crédito en un pleno a mediados de este mismo mes de julio.

Tras esta primera ronda de contactos, el concejal de Hacienda manifestó que no se ha encontrado con un "rechazo de plano" por parte de ninguno de los grupos políticos e insistió en que la amortización total de la deuda avalada por el Estado es actualmente "la única fórmula viable" para poder cancelar el Plan de Ajuste y aprovechar "una oportunidad histórica para sanear las cuentas municipales y emprender las medidas necesarias para empezar a devolver a los alicantinos los esfuerzos realizados durante estos años de crisis".

Asimismo, el edil de Hacienda insistió en que las inversiones en la ciudad no se verán afectadas porque "la inacción del anterior equipo de gobierno ha dejado casi todo pendiente y ya sería mucho si consiguiéramos sacar adelante todas las inversiones proyectadas y comprometidas que se han dejado sin ejecutar. Asimismo, tras amortizar la deuda, nos seguiría quedando un remanente de Tesorería que nos dará un margen de inversión adicional en caso necesario"

Igualmente, la cancelación del plan de ajuste permitiría al Ayuntamiento, en último extremo, recurrir a financiación externa, ha añadido Castillo.

El concejal ha recordado que la cancelación del Plan de Ajuste, dirigida a devolver la autonomía presupuestaria al Ayuntamiento, ya ha sido abordada de forma positiva en el pasado por los grupos políticos con representación municipal y votada a favor en diversas mociones, por lo que "no se entendería que ahora no la respaldaran"

A este respecto, Castillo apeló a la "responsabilidad de los grupos de la oposición porque estamos hablando de emprender un nuevo escenario en el Ayuntamiento que beneficiará directamente a los ciudadanos".



Grupo municipal de Ciudadanos

"El PP tiene que detallar cómo se quedarían las inversiones para la ciudad en los próximos meses si se destinan 30,5 millones a pagar la deuda financiera ya que lo único que lo que pretenden es camuflar que solo van a concluir algunas de las inversiones del tripartito, tal vez por su incapacidad de proponer otras nuevas", ha expresado la portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante, Yaneth Giraldo, tras la reunión mantenida con el edil de Hacienda, Carlos Castillo. "Lo que no entendemos son las prisas que les ha entrado cuando hasta octubre el Gobierno de la nación no va abordar el asunto, y sin que tengamos garantías de que el fin de la intervención del Ministerio de Hacienda vaya a a ser inmediato. En cualquier caso la idea es negociable aunque debieran presentarnos también los borradores de modificación de las ordenanzas fiscales", ha puntualizado.

"Lo que es evidente es que el PP quiere allanarse el camino para las elecciones del próximo mes de junio", ha matizado la edil, subrayando que "lo que platean es el una especie de órdago del todo o nada, una propuesta encorsetada sin posibilidad de ninguna inversión para los próximos meses. Liquidar el Plan de Ajuste no tiene por qué conllevar una parálisis y de hecho nuestro grupo municipal, como ya expuso en el último pleno, considera vitales algunas actuaciones como la de destinar el 3 por ciento del presupuesto municipal a la mejora de áreas industriales y empresariales, incluido también el Parque Científico de la Universidad donde estamos totalmente rezagados", ha matizado la edil.



Giraldo considera que el PP tiene que detallar cuáles son las prioridades en la contratación de más personal. "Nos parece bien que se empiece por la Policía Local, que está bajo mínimos y a la espera de 50 pre-jubilaciones, pero nadie se refiere al área de Urbanismo con todo el problema de colapso que se viene padeciendo desde el inicio de este mandato", ha puntualizado la portavoz de Cs. Por último, para la formación naranja resulta indispensable que se destinen 80.000 euros para una auditoría de la contrata del servicio de limpieza bajo el control de Intervención Municipal así como una partida de urgencia de 100.000 euros para la restauración de plazas emblemáticas, comenzando por la de Luceros.

PSOE, Guanyar y Compromís

Sin embargo, el PSOE no lo ve tan claro y considera que levantar el Plan de Ajuste impediría realizar nuevas inversiones. "Parece que el PP se da por satisfecho con terminar las inversiones sostenibles que programó el PSOE, lo que viene a significar que se limitan a continuar con lo hecho porque no tienen capacidad para hacer otra cosa. El PP está haciendo parasitismo político, aprovechándose del trabajo de otros, hasta el punto de preferir no ejecutar obras por el trabajo que supone. Sacrifican dos años de inversiones por cobardía e incapacidad", señaló la portavoz socialista,, quien dice estar muy satisfecha de que la política de racionalización del gasto del anterior ejecutivo permita levantar el Plan de Ajuste.Desde, su portavoz Miguel Ángel Pavón valoró positivamente la predisposición de los populares, recordando que cuando gobernaba el tripartito la edil socialista Sofía Morales , que llevaba Hacienda, ya planteó destinar remanente de Tesorería a cancelar el Plan de Ajuste. "Hemos visto predisposición a aceptar una parte importante de nuestras propuestas», afirmó. "Nos ha dicho que se podrá aumentar la plantilla de Policía y Bomberos, la Banda de Música, Acción Social, Urbanismo o Cultura".también valoró positivamente que "por fin el PP haya entendido que el Plan de Ajuste que dejó como nefasta herencia hay que liquidarlo, como venimos proponiendo desde hace dos años", ha dicho su portavoz,"Discrepamos de la fórmula pero es un avance que el PP se haya situado en la posición de Compromís. Es una buena noticia para el Ayuntamiento y la ciudad".