El Gobierno considera ahora los trasvases de agua como "algo extraordinario"

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado en una entrevista que publica este lunes el diario 'El País', que "algo extraordinario, como los trasvases, no se puede convertir en ordinario". En concreto, al ser preguntada por si pondrá fecha de caducidad al trasvase del Tajo al Segura, la ministra afirma que las aportaciones extraordinarias "deben ser eso", y ha recordado que "durante muchos años hemos tenido delante el mito del déficit hídrico, cuando en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca tiene lo propio de cada una".

En la entrevista que publica 'El País', la ministra reconoce que "puede ser que en algún momento se necesite un apoyo extraordinario, pero hay que dimensionar las cosas y que no pase a ser la regla: lo extraordinario no se puede convertir en ordinario, que todos los meses o todos los años tengamos que hacerlo".

"Eso plantea problemas muy serios en cuanto al caudal ecológico, de calidad del recurso", según la ministra, quien asegura que "claro que tenemos que garantizar un acceso a agua potable para consumo humano en las regiones más secas, y pensar en cuáles son las necesidades para otros usos industriales y económicos".

Sin embargo, en ese caso, puntualiza que "las soluciones tienen que ser distintas, más eficientes y hay que partir de una premisa fundamental". A su juicio, "no podemos pensar en una política de agua basada en aquello que se demande se tiene que ofertar".

"No tiene sentido pensar en que vamos a impulsar macrodesarrollos urbanísticos o grandes explotaciones de regadío porque, aunque no haya agua, ya nos la darán", ha aclarado.

Al ser preguntada por el Pacto Nacional del Agua que emprendió el anterior Gobierno, incluyendo negociaciones entre PP y PSOE, la ministra no renuncia a buscar lo mismo. "Me encantaría y me comprometo a intentarlo", ha garantizado.

Ha considerado que el anterior Gobierno "trabajó en muchos temas de agua", y "algunos pueden formar parte de elementos que se ofrezcan para el pacto del agua". Sin embargo, añade, "repasando los 30 últimos años de nuestra historia, por no remontarnos más atrás, uno se da cuenta de lo que nos cuesta como país, como sociedad, entender la trascendencia que tiene este recurso y la trascendencia que tiene ponerse de acuerdo en cómo utilizarlo".

Críticas del sector

La organización profesional agraria Asaja Murcia ha calificado como "inaceptables" las declaraciones realizadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que considera los trasvases como "algo extraordinario, y no se pueden convertirse en ordinario".

Para el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, "desde nuestra organización exigimos a la ministra Teresa Ribera una rectificación inmediata ante sus declaraciones, que son un claro ataque a los trasvases. El trasvase Tajo - Segura es intocable, del mismo dependen cientos de miles de familias y la economía del sureste español".

Además, el titular de Asaja Murcia ha apuntado también que "los trasvases son fundamentales para el levante español, y consideramos que habla con desconocimiento, cuando dice que en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca tiene lo propio de cada una", según informaron fuentes de la organización agraria en un comunicado.

El responsable de ASAJA Murcia ha apuntado también que "consideramos que es de máxima importancia que el Gobierno de Pedro Sánchez apueste y trabaje para la ejecución del Plan Hidrológico Nacional, que es la única solución para poder resolver el déficit hídrico estructural que tiene la cuenca del Segura. Las desaladoras son únicamente un parche, pero no la solución definitiva a nuestra endémica sequía".

La provincia de Alicante se juega más de mil millones de euros al año que factura la producción hortofrutícola que depende del trasvase. El agua del Tajo es irrenunciable y no se puede sustituir por la desalada, ocho veces más cara. En concreto, Alicante exporta todos los meses a Europa, norte de África e incluso Senegal toneladas de frutas y verduras, cereales, azúcar, café, cacao, carne, lácteos, huevos, carne, semillas y frutos oleaginosos, piensos y hasta tabaco, imposibles de producir sin el agua del Tajo.

La facturación mensual de la exportaciones oscila entre los 85 y los 90 millones de euros. La UE sigue siendo el principal destino de la exportación de la provincia y de España, con el 82% del total. Alemania es principal país receptor, seguida de Francia, Reino Unido y Países Bajos, que registraron fuertes incrementos.