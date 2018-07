El Ayuntamiento se desmarca de las ayudas pedidas a la UE para una ONG afín al PSOE

La concejal de Coordinación de Proyectos del Ayuntamiento de Alicante, María Dolores Padilla, ha declarado hoy que el Consistorio, gobernado por el PP, "no va a solicitar financiación europea para una iniciativa emprendida cuando la alcaldía estaba en manos socialistas y que trataba de conseguir de la UE fondos a través de un procedimiento que está viciado desde un principio".

Padilla ha celebrado hoy una sesión de trabajo con técnicos municipales y ha dejado claro que "no vamos a pedir nada que sabemos que no nos van a conceder y que, además, restaría credibilidad a la EDUSI". "No vamos a pedir ayuda europea con un procedimiento que está viciado desde su inicio", ha remarcado.

La edil deja así en vía muerta las pretensiones de la Concejalía de Inmigración mientras estuvo en manos socialista y que intentó canalizar hacia una ONG afín al PSOE – La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular- fondos europeos del programa de formación para personas migradas.

Padilla ha explicado que el Ayuntamiento, dirigido ahora por Luis Barcala, del PP, no va a pedir a Bruselas que cofinancie los cursos de formación permanente para personas migradas debido a las irregularidades detectadas en el asunto. Dichas anomalías revisten diverso calado.

Por un lado, estima que la administración local socialista lo tramitó por el procedimiento de urgencia, cuando sus características no son tales, según ha informado la concejal. Por otro lado, llama la atención que "en el departamento de proyectos europeos de la concejalía de Coordinación no consta ninguna solicitud del programa de formación para inmigrantes".

Por todo ello, el programa formativo se va a realizar, pero obligando al Ayuntamiento a asumir en solitario sus costes -212.000 euros-. Este desembolso, según ha informado Padilla, no está presupuestado, por lo que se deberá emprender una ampliación de crédito para dotar a la caja municipal de dinero para costearlo.

Padilla ha aclarado que la iniciativa para que la UE financiara estos cursos de formación para personas migradas y afincadas en la ciudad se hizo en el mes de enero directamente por la concejalía de Inmigración, a cargo entonces de la socialista Gloria Vara, y la concejalía de Contratación, que ostentaba el edil socialista Carlos Giménez.

"Se ha utilizado un procedimiento de urgencia que no es aceptable, es decir, no cumple los requisitos del FEDER ni lo exigido por la legislación española", han puntualizado en la referida sesión de trabajo.

"La buena noticia es que hemos detectado a tiempo esta irregularidad y que trataremos de no perder la ayuda europea, que vamos a destinar a otros proyectos que sí cumplan con la normativa y con los requisitos legales dentro de los mismos objetivos de integración social", ha reseñado la concejal María Dolores Padilla.