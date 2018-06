Subvencionan 71.000 euros y cuesta 138.000

? Para los comedores de verano en la ciudad de Alicante el Consell ha comprometido 71.000 euros que no llegarán al Ayuntamiento antes del mes de septiembre, porque al tratarse de una linea nominativa o finalista se abona tras la presentación de la solicitudes, cuyo plazo se alarga a septiembre. El coste calculado por los técnicos municipales asciende a 138.000 euros, «pero no queríamos dejar de llevarlo a cabo y hemos concluido con un arreglo para este año y que los niños tengan actividades y alimentación», señala la edil María Ángeles Goitia. Admite que el cambio e gobierno municipal no podía esperarlo nadie a priori pero que para el próximo año se organizará con tiempo y con una «planificación propia». Para el conjunto de la provincia el Consell destina a través de la Conselleria de Políticas Inclusivas 537.459,21 euros a 38 ayuntamientos, para la inclusión social de los menores durante el verano que cubre ocio y necesidades básicas.