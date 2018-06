Miguel López rechaza dar al juez del caso Sala las claves para acceder a sus dispositivos

La defensa de Miguel López rechazó ayer facilitar al juez que investiga el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala las claves para acceder a la nube, al correo y a sus dispositivos. Las partes estaban citadas ayer en el juzgado para entregar las contraseñas ante agentes de la Brigada de Policía Científica, siempre y cuando el letrado considerara que esas pruebas pudieran beneficiar a su derecho a la defensa. Pero el abogado del sospechoso advirtió que los dispositivos intervenidos se encontraban sin precinto alguno tras haber pasado más de un año en poder de la Policía, por lo que entendió que existía riesgo de manipulación de pruebas. A la comparecencia acudió acompañado de un perito y no se presentó Miguel López, a quien el juez le había ofrecido la posibilidad de hacerlo.

María del Carmen Martínez murió tiroteada la tarde del 9 de diciembre de 2016 mientras recogía su coche del negocio de automoción que regentaba su yerno, Miguel López, quien fue detenido cerca de dos meses después como sospechoso del crimen. López se encuentra en libertad bajo fianza y en estos momentos la investigación está a expensas del informe policial de los dispositivos electrónicos intervenidos al investigado. La Policía ha tenido dificultades para acceder a ellos, hasta el punto de que tuvo que requerir a López el número pin para desbloquearlos.

La defensa aportó entonces la información con la advertencia de que ya la había dado el mismo día en que tuvo lugar la detención. Del análisis del ordenador, la tablet y el teléfono de López, los agentes no han encontrado nada de interés para la investigación hasta el momento. Sin embargo, hay información a la que no han podido acceder por encontrarse encriptada. Por este motivo, el abogado de la acusación particular que ejerce Vicente Sala, el primogénito de la víctima, había pedido al juez que requiriera al sospechoso las claves para acceder a la nube, al correo electrónico de su móvil y a su tableta. Ante la adquisición por parte del Ministerio de Interior de una nueva herramienta que permite a la Policía acceder a la información de esos dispositivos se propuso remitirlos allí para su análisis. Ayer los funcionarios acudieron al juzgado y se los llevaron.

El abogado de la defensa, Javier Sánchez Vera, recalcó que Miguel López es inocente y que no hay nada en los aparatos intervenidos que le pueda perjudicar. Sin embargo, consideró que ante la falta de un precinto, «no sabemos si se ha podido manipular la información del dispositivo» y por lo tanto entregar las claves supondría dar por bueno el estado de los dispositivos y lo que se encontrara. El abogado consideró «dilatoria» e «innecesaria» la diligencia ordenada ayer e insistió en que ya era la tercera vez que su representado daba al juzgado las mismas claves.

Desde el entorno de Vicente Sala se matizó ayer esta afirmación al considerar que en realidad solo había tenido que dar esa información una vez. En el día de su arresto faltaba un dígito en el pin facilitado a la Policía por el sospechoso, motivo por el que meses después se le volvió a requerir esa clave. Ante la existencia de zonas encriptadas a las que los agentes no habían podido acceder, ayer se le volvió a solicitar las contraseñas de la nube y de su correo, pero se negaron a facilitar esa información. Los agentes advirtieron que sin esas claves los datos recuperados podían estar incompletos.