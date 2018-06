El Instituto Bernabeu opta a los premios de la European Society of Human Reproduction

Dos investigaciones de Instituto Bernabeu están nominadas por el comité científico del congreso más prestigioso del mundo en medicina reproductiva a convertirse en mejor Comunicación Oral y mejor Poster. El Grupo Instituto Bernabeu acude un año más al encuentro científico de la European Society of Human Reproduction (ESHRE), el más importante y prestigioso del mundo en la presentación de trabajos y asistencia de profesionales que este año se celebra del 1 al 4 de julio en Barcelona.

El comité científico de la ESHRE ha aceptado nueve estudios científicos que se han gestado en las seis clínicas del Grupo Instituto Bernabeu. Trabajos en los que se pone el foco en los distintos campos de interés del equipo médico y asistencial: infertilidad, endocrinología, genética, biología de la reproducción y ginecología.

El esfuerzo y la calidad de las investigaciones han dado como resultado la nominación al premio "Clinical Science Award for Oral presentation" por el trabajo "Luteal phase stimulation compared with conventional folicular phase stimulation in poor ovarian responders: Results of a randomized" que lidera el experto en baja reserva ovárica, el doctor Joaquín Llácer. Y el trabajo sobre estimulación ovárica en donantes "Random-start Ovarian Stimulation in Egg donors (ROSE trial). A self-controlled randomized pilot study" del ginecólogo Juan Carlos Castillo y el biólogo Jaime Guerrero se encuentra nominado entre los diez posters que opta al "Clinical Science Award for poster presentation".

La baja respuesta ovárica, aquellos casos de mujeres en los que tras la estimulación ovárica se obtienen muy pocos óvulos, es uno de los puntos de interés de Instituto Bernabeu que cuenta con una unidad específica donde desarrolla y perfecciona continuamente protocolos de estimulación con el objetivo de obtener el mayor número de ovocitos. El doctor Llácer ha probado en su investigación la eficacia de la estimulación ovárica en fase lútea (después de producirse la ovulación) en mujeres con baja respuesta, que resulta tan eficaz como la estimulación en fase folicular (después de la menstruación).

Por otro lado, el trabajo nominado como mejor Poster también pone el foco en la estimulación ovárica, en este caso centrado en la ovodonante. Los doctores Juan Carlos Castillo y Jaime Guerrero han mostrado en su investigación que la estimulación ovárica puede iniciarse independientemente del momento del ciclo menstrual sin afectar negativamente el rendimiento o la calidad de los ovocitos, lo que facilita los horarios de la sincronización para la donación.

Instituto Bernabeu presenta otras dos comunicaciones orales, una de ellas un trabajo cuyo objetivo ha sido identificar los factores maternos o embrionarios que podrían afectar al contenido de ADN mitocondrial. Y otra que investiga si la diferencia de la cantidad de ADN mitocondrial en el embrión podría explicar que dé lugar o no a un embarazo.

Hay otros cinco trabajos que se presentan como poóster. Uno de ellos ha indagado si aumenta la posibilidad de embarazos monocigóticos tras la transferencia de embriones biopsiados en la etapa de blastocisto. Otra investigación se ha centrado en identificar patrones de microbioma vaginal y endometrial en relación a la tasa de gestación en mujeres con fallo de implantación.

En el ámbito de la endocrinología, Instituto Bernabeu también pone el acento en un estudio sobre cómo afecta la falta de vitamina D a la calidad del esperma. Otro de los Poster ha contado con la opinión de 40 ginecólogos especialistas en medicina reproductiva que han realizado un cuestionario con el objetivo de identificar los factores y los problemas asociados a la infertilidad femenina. Y en relación a la calidad del esperma, un trabajo ha evaluado los efectos beneficiosos del antioxidante Cinnamtannin B-1 (CINB-1) durante la criopreservación.