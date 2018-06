Sin agua en la mitad de los lavapiés del Postiguet

La Agencia Valenciana de Turismo asegura al Ayuntamiento que la reparación será «inmediata».

La mitad de los lavapiés de la playa del Postiguet estaban ayer sin agua y según varios bañistas consultados esta situación no es nueva, sino que se repite desde hace varios días.

El motivo es la rotura de una válvula en el sistema que lleva el agua a los aparatos y, según confirmaron fuentes municipales, la Agencia Valenciana de Turismo ha asegurado que la «reparará de manera inmediata». Hasta que se arregle la avería se ha decidido dar servicio al estar en temporada alta con agua potable y por eso solo funcionan la mitad. «No podemos malgastar agua potable pero hay que dar servicio a la población. En cuanto la Generalitat arregle el problema con la válvula todos los lavapiés volverán a funcionar», explicaron las mismas fuentes.

«No hay derecho a que en pleno verano los lavapiés no funcionen, la playa está llena, así que voy ahora mismo a decírselo a la Policía Local para que dé aviso a quien corresponda y los arreglen», así de indignada se mostró Toñi Ramírez, usuaria habitual de los servicios en esta playa. «Llevamos ya una semana así y no lo puedo entender», criticó.

Los lavapiés están colocados de dos en dos en cada una de las entradas a la playa y en el caso del Postiguet ascienden a 22. Cada uno dispone de dos chorros de agua. Ayer a mediodía solo funcionaba uno de cada pareja, salvo en una de las entradas en la que sí salía agua de ambos.

Ramón Moreno intentó junto a su mujer quitarse la arena de las chanclas antes de salir a la calle pero desistió al presionar el botón y comprobar que no caía una gota. «Llevamos así una semana, un día tuve que recorrer cuatro o cinco hasta dar con uno con el que pudiera limpiarme, así que ya me da igual, me voy con la arena puesta y ya me la quitaré bien cuando llegue a casa», explicaba disgustado. Además, añadió que estos últimos días los que sí funcionaban «tiraban muy poquita agua y casi sin presión». No obstante, ayer este periódico comprobó que en la mayoría de los que estaban en marcha la presión y cantidad de agua era la normal. A la italiana Cristiana Lopresti le parece que los servicios en el Postiguet «están muy bien en general y la playa está limpia aunque últimamente haya que hacer algo de cola en los lavapiés».