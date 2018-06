A remojo en plena calle

La asociación vecinal alerta de que no pueden bañarse allí ni tirar mangueras por las fachadas.

Con 30 grados a la sombra, lo mejor es un chapuzón. Eso han pensado los vecinos de la calle Topacio, en Colonia Requena, que han instalado hasta siete pequeñas piscinas hinchables para que los niños puedan bañarse y jugar al lado de casa. El problema es que no a todos los vecinos les parece una buena idea.

Ayer por la mañana eran unos seis o siete pequeños los que se refrescaban sin armar ningún jaleo en una calle sin salida por la que no pasa el tráfico, que solo da acceso a los bloques de viviendas. Pero algunos residentes se han quejado a la asociación de vecinos alertando de que la vía pública no es lugar para colocar piscinas y que no se pueden tirar mangueras desde los pisos para llenarlas.

Otros vecinos no ven ningún problema. Como Tania Jiménez, que asegura que «los niños están jugando tranquilamente, sin montar ningún escándalo. No molestan a nadie. Son críos y hace mucho calor, necesitan el agua. Ojalá tuviera yo su edad para meterme en la piscina también».

Desde la asociación vecinal aseguran que «no pueden bañarse allí. Las leyes son para todos». Además, alertan de que «todavía no han fumigado y el agua estancada es un foco de mosquitos», al tiempo que temen por los ya de por sí deteriorados cimientos de los edificios si se producen filtraciones al vaciar las piscinas.

De hecho, aseguraron que ya han avisado a la Policía Local para que pase por la zona e informe a las familias de que tienen que retirar los hinchables.

«Ya ocurrió lo mismo el verano pasado y tuvieron que quitarlas. Y el otro día vimos otra piscina en la calle del Ágata y los agentes ya les dijeron que no la podían poner ahí y la han retirado», explican desde la agrupación vecinal.

No obstante, admiten que «es verdad que no tenemos ninguna piscina cerca. La que nos viene mejor a los del barrio es la de Los Ángeles pero está cerrada porque la están arreglando y el polideportivo que nos correspondía lleva años cerrado. Para ir a la piscina nos tendríamos que desplazar a San Vicente o a las municipales junto al Rico Pérez. Muy lejos», lamentaron.



Mejoras para el barrio

Desde la asociación de vecinos indican que «el Ayuntamiento ya nos va aprobando pequeños proyectos que mejoren el barrio, como el parque, que ya está arreglado, y ahora vamos a por el alumbrado y la limpieza». «Queremos conseguir también seguridad permanente y sobre todo acabar con el problema de los pisos realquilados y los okupas», avanzan. «El nuevo alcalde ya ha venido y le vemos buena predisposición, pero ya veremos», dicen.