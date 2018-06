Morales presenta su renuncia al acta de concejal en Alicante

La socialista Sofía Morales ha presentado oficialmente su renuncia como concejala del Ayuntamiento de Alicante, tal y como anunció a principios de este mes de junio. La decisión de Morales se deriva de su complicada situación a nivel interno: la socialista se quedó sin dedicación exclusiva tras el reciente paso del PSOE a la oposición, además de estar fuera de la Ejecutiva local encabezada por Miguel Millana y controlada por Ángel Franco en la que sí están el resto de concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante.

A través de un escrito presentado en Secretaría del Pleno, la socialista ha presentado su renuncia a un acta de concejal que recogió el 13 de junio de 2015, tras las últimas elecciones municipales que dejaron a Gabriel Echávarri al frente del gobierno municipal. "Sirva el presente escrito para presentar mi renuncia de concejal del Ayuntamiento de Alicante, solicito que esta renuncia sea efectiva y comunicada en la sesión del Pleno del próximo 28 de junio", señala el texto presentado por Morales.

En la despedida que hizo a principios de mes a través de un mensaje masivo de WhatsApp, Morales no mostró acritud contra su partido: "Sigo perteneciendo al PSPV-PSOE de Alicante. Y sigo al servicio de mi partido para, como y cuando me necesite. Sigo siendo demócrata y socialista por encima de todo".

Su mensaje sí conservó reflexiones críticas, ya que tras agradecer a las personas que "se han portado con respeto, corrección, cariño, que han sido casi todos y todas", también subrayó su "agradecimiento a los que no lo han hecho porque de ellos he aprendido más aún, aunque no hubiera querido tener que aprenderlo".

Respeto a un mandato en el que las batallas políticas internas en el Ayuntamiento han sido constantes, Morales aseveró que "no caben a mi juicio luchas que no sean por utilizar lo mejor del sistema administrativo y de partidos para mejorar la vida de la ciudadanía".

La salida de Morales del Ayuntamiento de Alicante supondrá la entrada en la corporación de Rosana Arques, la que fue su asesora durante los casi tres años de gobierno del PSOE.

Los cambios en la Corporación desde las elecciones de 2015 han sido constantes. Con el de Morales ya van once modificaciones, entre salidas y cambios de grupo político, en referencia a los dos tránsfugas que tiene ahora el Ayuntamiento de Alicante (Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre). Echávarri dejó el Consistorio el pasado mes de abril por sus dos procesamientos judiciales y acabó abriendo la puerta al popular Luis Barcala. Más reciente fue la marcha de Víctor Domínguez, de Guanyar, que será sustituido por Shaila Villar.