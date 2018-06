Los enfermeros de la Comunidad Valenciana llevarán a juicio el nuevo protocolo sanitario para los colegios

El Consejo de Enfermería de la Comunidad (Cecova), y de los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, ha decidido llevar a los tribunales la nueva resolución de Educación sobre la atención sanitaria a los escolares en os centros educativos.

Los servicios jurídicos del Cecova piden la suspensión cautelar de la resolución de la Conselleria de Educación que regula la atención sanitaria al alumnado.

Las instrucciones y orientaciones sanitarias que deben aplicar en los colegios de Infantil y Primaria y en los institutos de Secundaria para atender al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, así como ante cualquier urgencia o para administrar medicamentos consideran tanto enfermeros como representantes de los profesores que excede la responsabilidad de profesionales que no están preparados para ello.

Desde el Cecova apuntan además al posible "intrusismo profesional" porque "se deja en manos del personal docente el cuidado de la salud de los alumnos en situaciones de urgencia".

El Consejo de enfermería apunta que "los servicios jurídicos de la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana quieren destacar que hay que valorar si supone intrusismo profesional por parte de los docentes".

La citada normativa, publicada esta semana en el DOGV, prácticamente calca la que ya se venía aplicando desde 2016 y que a consecuencia de la aplicación de un inyectable por un profesor el curso pasado, generó el rechazo público de los directores a seguir con esta labor y a que Educación organizara mesas de negociación para buscar soluciones.

Tanto desde Anpe como desde el Satse, sindicatos de enseñanza y sanitario respectivamente, lamentan asimismo que tras reuniones en las que se dejó patente la necesidad de incluir profesionales de la enfermería en todos los centros escolares "el resultado final sea que vuelven a publicar las mismas normas que responsabilizan al docente", critica Laureano Bárcena.

De la normativa se desprende que "la atención sanitaria de los alumnos de los centros escolares recae en el personal docente, en vez de en personal sanitario perfectamente capacitado y cualificado para ello como es el personal de Enfermería", recuerda la institución colegial a través de un comunicado.

Y advierten de que cualquier actuación profesional de las enfermeras del Cecova "está cubierta por un seguro de responsabilidad civil contratado por el Consejo, no sucediendo lo mismo con las intervenciones en materia sanitaria que pueda llevar a cabo el personal docente de los centros educativos".



Contradicciones

También consideran "contradictorio" que se indique que "la salud, el bienestar y la seguridad del alumnado en los centros educativos tiene que ser una de las prioridades por las que deben trabajar conjuntamente la Administración del Estado y las administraciones autonómicas", y que además se es consciente "de esta situación" y sensible "a las necesidades manifestadas", pero que "echando por tierra dicha sensibilidad y preocupación, los centros educativos no cuentan en su plantilla con personal sanitario que pueda hacer una atención especializada ante casos de urgencia sanitaria".

Desde el Cecova sostienen que si no se lleva a cabo "no es más que por criterios puramente económicos" y califican de "despropósito" que se quiera "dar a los profesores la responsabilidad de actuar ante una urgencia sanitaria de un alumno, crear y mantener un botiquín y crear y manejar ficheros con información tan sensible y personal como es la de carácter sanitario".

Ante esta situación el Consejo de Enfermería concluye que "pediremos la suspensión cautelar de la norma ante los graves perjuicios que puede ocasionar la misma".