El barco de MSF zarpa hoy sin intención de regresar a València

n El «Aquarius» regresará hoy a alta mar. Tras el desembarco el pasado domingo de 629 migrantes rescatados en el Mediterráneo, el buque de SOS Méditerranée en el que presta ayuda sanitaria la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) zarpará desde el puerto de València a última hora de la mañana o primera de la tarde rumbo a la zona central del Mediterráneo para continuar con sus labores de salvamento.

¿Qué sucederá si vuelve a rescatar de entre las olas a centenares de migrantes? ¿Volverá el «Aquarius» a València? Desde MSF se explicó ayer que no existe una respuesta clara a estas preguntas, pero la intención es no regresar a València. «Esta travesía no puede ser un precedente. Es innecesaria, no es el puerto más cercano de la zona en la que se suele actuar y, además, todo el tiempo que supone venir hasta aquí es tiempo en el que no se puede actuar en las zonas donde hay vidas en peligro», apuntaron fuentes de la organización.

En este sentido, se reiteró que el «Aquarius» volverá a prestar ayuda humanitaria en el Mediterráneo y en casos de rescates se buscará el puerto seguro más cercano para desembarcar, que suelen ser italianos o malteses.

«La Unión Europea ha de dar un paso al frente y establecer unos mecanismos para sacar a la gente del agua», destacaron las mismas fuentes, que reiteraron que el hecho de que el «Aquarius» regrese al mar «es la respuesta a un fracaso», indicaron, a la espera de las decisiones del próximo Consejo Europeo de la semana próxima, en el que se pueden abordar nuevas medidas sobre migración.

Médicos Sin Fronteras acometía en la tarde-noche de ayer los últimos preparativos para aprovisionar el buque, preparado para zarpar a última hora de la mañana de hoy.

La ONG cerraba ayer los últimos preparativos logísticos para continuar con sus labores de rescate y salvamento, aunque se desconocía cuál será el próximo destino concreto del barco, una decisión que se adoptará tras las reuniones que se están manteniendo en Roma.