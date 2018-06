Hogueras 2018: los Bomberos inician con las Hogueras Especiales la revisión de la seguridad durante la plantà

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha el operativo para revisar que todas las hogueras cumplen los planes de seguridad en la plantà de los monumentos.

Técnicos especializados de Bomberos inspeccionaron ayer el montaje de las hogueras de categoría Especial para asegurar que no contenían hierro sus estructuras y que se plantaban correctamente.

A partir de hoy, equipos de entre tres y seis bomberos van a recorrer la ciudad en varios turnos por la mañana y tarde para revisar tanto la ubicación del monumento, en su plantà, como el cierre de la zona mínima de seguridad que se recomienda.

El edil de Seguridad y Fiestas, José Ramón González, que ha presentado el operativo junto al jefe del servicio, Eduardo Aragolaza, y los suboficiales, Enrique Puig y Javier Hervás, ha destacado que una de las primera hogueras que se ha visitado durante este fin de semana ha sido la Oficial de la plaza del Ayuntamiento. "La prevención es muy importante y los bomberos con sus visitas comprueban que se cumplen las medidas y condicionantes que son fundamentales para prevenir cualquier incidente, y si se detecta algún problema o que no cumplen con lo establecido en el plan se resuelve con celeridad"

Según ha indicado el edil de Seguridad, todo el trabajo previo está preparado y coordinado "para que podamos disfrutar de unas Hogueras excelentes, en las que los artistas y los comisionados hacen un gran esfuerzo, respetando y haciendo un buen trabajo en los plazos estipulados de forma coordinada para que se levanten todos los monumentos".

En la plantà, los Bomberos revisan que las hogueras respetan las distancias superiores a 4 metros respecto a cualquier fachada de edificio desde la envolvente que compone el perímetro de la hoguera, "y cualquier incidencia se resuelve inmediatamente. Además también se revisan los hidrantes", para que no haya problemas al utilizar el agua en la Cremà.

Según explican los Bomberos, se establece una zona de seguridad cuyo perímetro está delimitado, mediante vallas, con un radio entre 6 y 12 metros dependiendo del plan de actuación de cada hoguera, siempre con respecto al eje central que define el ámbito superficial en el que no deberá existir tránsito ni presencia de personas, salvo para el personal dedicado a la plantà, mantenimiento y seguridad, en su caso, de la hoguera.

En este sentido, el jefe de Bomberos indica que cada hoguera tiene su propio plan de seguridad diseñado a medida en el que se indica donde tienen que plantar, en qué ejes y cuales son las zonas que deben quedar despejadas.

"Para evitar que ocurran incidentes y prevenir que se respetan todos los planes y que se puedan disfrutar de una hogueras con seguridad hacemos revisiones a cada una de ellas sea pequeña o de carácter especial".



Cremà

Los Bomberos han explicado que una vez se dispare la palmera desde el monte Benacantil, dará comienzo la cremà de la Hoguera Oficial situada en la Plaza del Ayuntamiento, en la que participarán tres equipos de bomberos. Con posterioridad está previsto iniciar la cremà de una treintena de hogueras de la ciudad de categoría Especial y del centro, y así consecutivamente el resto de monumentos.

El monte Benacantil es una de las zonas más importantes a proteger esa noche. Los Bomberos van a desplazar un total de 4 equipos para distribuirlos por todo el Castillo, con tres zonas diferenciadas, y aparte de un riego controlado durante la semana anterior para mejorar la humedad en el ambiente, y evitar así que no sea seco y haya menos conatos, se distribuirán un total de 30-40 personas de jardines con bate fuegos por la zona de menos accesibilidad.

La ciudad va estar dividida en seis zonas y el operativo configurado por 160 bomberos distribuidos en 40 equipos.

Mezcla de gasolina y gasoil

Aragolaza ha pedido este año a las Hogueras que este año la cremà de los monumentos se realice con una mezcla del 50% de gasolina y 50% gasoil, y aconsejan realizarla por seguridad en la gasolinera.

En este sentido, ha tenido lugar una demostración para transmitir lo que ocurre cuando se echa sólo gasolina, un líquido extremadamente inflamable, que emite vapores que son peligrosos, y que alcanzan un alto rango de explosividad, llegando a provocar una deflagración.

Los Bomberos afirman haber observado situaciones en las que, por miedo a que la hoguera queme mal, se echa más gasolina y termina quemando peor porque el fuego no entra dentro y no tiene aire. Por ello señalan que queman mejor los monumentos a los que se hacen agujeros para que circule el aire, disminuyendo el peligro de añadir más gasolina. Igualmente, es importante que no haya hierro en las estructuras, un peligro para los Bomberos ya que estas piezas pueden caer repentinamente causando daños.

En cuanto a la mezcla, explican que para que la hoguera arda sin problema se debe utilizar un 50% de gasolina y un 50% de gasoil. "Al mezclarse, se reducen los vapores y la gasolina resulta menos peligrosa. Esa mezcla debe hacerse en la gasolinera, no in situ, ya que queremos evitar la peligrosidad de los vapores".



Operativo

El jefe de Bomberos y un oficial coordinarán todo el operativo, junto con los dos suboficiales y los ocho sargentos que van a estar al mando encargándose de distribuir y coordinarán en las seis zonas a los equipos, y a los jefes de equipo.

Cada equipo estará encargado de tres hogueras. En las de categoría Especial se necesitaran el doble de equipos para su extinción por el tamaño, tal y como señala el plan de actuación que cada hoguera debe cumplir.

Dos personas de bomberos formarán la unidad de apoyo mecánico imprescindibles en una noche donde se necesita solucionar con celeridad cualquier incidencia que se produzca durante la noche.