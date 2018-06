Ábalos en la escuela de verano del PSC: "¿AP-7 libre? Para eso nos tenéis que votar"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró este fin de semana en Barcelona que va a "pelear" por construir el Corredor Mediterráneo y por acabar con los peajes cuando finalicen sus concesiones. "Yo voy a pelear por el Corredor Mediterráneo, ¿cómo no lo voy a hacer? Y claro que voy a pelear para que las concesiones de los peajes se acaben en la fecha de su vencimiento", afirmó en su intervención durante la escuela de verano del PSC en Barcelona, según recogió Europa Press.

Aun así, avisó de que para poder hacerlo tendrán que ganar las próximas elecciones y ha puesto el ejemplo del peaje de la AP-7 entre Alicante y Tarragona, cuya concesión finaliza en diciembre de 2019: "¿La queréis libre? Para eso nos tenéis que votar". Ábalos afirmó que el nuevo Gobierno abre una "gran oportunidad" de dialogar con Cataluña y que se mantendrán coherentes con sus posiciones.

"¿Cuántas veces hemos dicho que no hay solución al problema que tenemos si no es con un Gobierno socialista en Madrid? Lo tenemos ahora. Tenemos esa gran oportunidad. La gran oportunidad es abrir el diálogo, no descalificar", ha defendido.

Hoy, en un entrevista que publica El Pais, el ministra anuncia que el Gobierno liberará los peajes de las autopistas cuya concesión de 50 años termina entre este ejercicio y el año 2021..

La decisión afecta directamente a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, cuya concesión vence el próximo 30 de noviembre, y a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, cuyas concesiones concluyen el 31 de diciembre de 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total.

Ábalos anuncia además que auditará los costes y los plazos de la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado el Estado y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año.

El ministro de Fomento señala que tiene que evaluar la decisión sobre el futuro de estas vías junto a los ministerios de Hacienda y de Economía ya que tanto el coste de la compensación que debe pagar el Estado a las antiguas concesionarias como los ingresos de una posible reprivatización afectan al déficit del Estado. Sobre este punto, el ministro asegura que no hay una unanimidad en las cifras que debe asumir el erario público respecto a las facilitadas por el Ejecutivo del PP.