La EUIPO desbanca al aeropuerto y es ya la primera empresa de la provincia

n Un informe de la Cámara de Comercio con la colaboración del sociólogo de la Universidad de Alicante, Antonio Alaminos, sobre la actividad de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, concluye que la oficina europea se convirtió en 2017, desbancando al aeropuerto de Alicante-Elche, en la principal empresa de la provincia, al generar un impacto económico total (directo e indirecto) de 406 millones de euros y el mantenimiento de 2.892 empleos.

Puestos de trabajo, tanto del propio personal de la oficina como de los derivados por el funcionamiento de entidades que no estarían en Alicante si no existiera la EUIPO, como la Escuela Europea, el Tribunal de Marcas, la actividad de los despachos profesionales relacionados con la Propiedad Industrial y los congresos. En este sentido, las actividades paralelas de la oficina europea movieron 4,8 millones de euros el año pasado gracias a los 428 eventos en los que participaron 15.000 personas llegadas desde todas la partes del mundo, según reveló António Campinos, director ejecutivo de la EUIPO, que ayer protagonizó, según subrayó Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio, su último acto público en Alicante.

La actividad asociada a la existencia de la EUIPO genera el 0,6% de la renta y el 0,39% del empleo provincial y el 0,20% de la renta y el 0,13% del empleo de la Comunidad Valenciana.

António Campinos se incorpora en julio a la Oficina Europea de Patentes en Münich, dejando a la agencia europea con sede en Alicante como la más importante de la UE tras haber registrado la protección de 1,7 millones de marcas de 200 países desde que abriera sus puertas en 1996.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, invitado a la presentación de informe, subrayó al final del acto la importancia de la EUIPO para el conjunto de la Comunidad Valenciana. «La instalación de la EUIPO ha sido la decisión institucional más importante de los últimos 25 años. Además, pienso que la figura de António Campinos fue fundamental en estos últimos años, y no tengo ninguna duda de que una institución como la oficina europea ayuda a impulsar la reputación de la Comunidad Valenciana. En un momento delicado como el actual en Europa, el trabajo de esta oficina es imprescindible».



Impulso al PIB

El efecto económico de la EUIPO supone una aportación global al PIB de la Comunidad Valenciana de 206 millones de euros, según el informe. Si se añade el efecto de los agentes externos, la aportación aumenta a más de 231 millones de euros. Analizando el impacto económico acumulado de la oficina sobre la producción durante los últimos 21 años (1996-2017), se estima en 6.000 millones de euros, con una inyección media de gasto de 167 millones de euros anuales siendo el periodo 2012/2017 el de mayor crecimiento.

En concreto, en este periodo se concentró algo más del 40% del impacto total y un 25% en los últimos cuatro años, en los que el efecto del gasto corriente e inversor de la EUIPO en la economía de la Comunidad Valenciana alcanzó los registros más altos de la serie histórica.

Para el director ejecutivo de la agencia, António Campinos, «este informe no deja duda alguna de la contribución que una agencia europea como la nuestra puede aportar a su entorno. Después de más de dos décadas en Alicante, observar los beneficios positivos generados, tanto a nivel económico como social, no solo resulta gratificante, sino que nos consolida en Alicante y en la Comunidad Valenciana».

La Universidad de Alicante ha sido la encargada de analizar el impacto social de la oficina en Alicante, destacando el papel clave de la euroagencia a la hora de aproximar la Unión Europea a la sociedad local. Del mismo modo, se resalta el positivo rol jugado a la hora de difundir el conocimiento y sensibilización social hacia los derechos Propiedad Intelectual.

La Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), denominada Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), hasta la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la UE, el 23 de marzo de 2016, se creó en 1994 con el fin de gestionar la marca de la Unión Europea -antes denominada marca comunitaria- y desde 2003, los dibujos y modelos comunitarios registrados.

La localización de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea en provincia de Alicante tiene, según el informe hecho público ayer, una incidencia muy positiva en la economía provincial y regional, más allá de la contribución directa de su actividad de registro y protección de marcas, modelos y dibujos, ya que produce un efecto de arrastre sobre otras ramas y sectores suministradores de bienes y servicios corrientes y de capital, generando puestos de trabajo, producción y renta.



Otra dimensión

«La importancia no se limita únicamente al impacto económico asociado a su actividad sino a un conjunto de activos intangibles, como la marca, la reputación, el buen gobierno, el capital humano y el capital organizativo, entre otros», subrayó Juan Riera, presidente de la Cámara. «Nadie podía imaginar la repercusión que iba a tener la oficina cuando llegó a Alicante. Nos dio otra dimensión, sobre todo en estos años de gestión de António Campinos, al que no me queda otra que darle las gracias, desearle una buena labor en Münich pero que esta noche España gane 3-0 a Portugal (en relación al partido que anoche enfrentó a ambos países en el Mundial de Rusia)», aseveró el presidente.

Desde la creación de la marca de la UE en 1996, y hasta enero de 2018, la EUIPO ha recibido más de 1,7 millones de solicitudes para la protección de marcas, procedentes de más de 200 países. En 2018, la Ofi cina espera recibir un total de 150.314 solicitudes de marcas, 126.393 directamente y 23.921 a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Según las previsiones, el crecimiento global de las solicitudes de marca presentadas en 2018, en comparación con la estimación para 2017, será del 6,6%. Desde 2003, año en el que se puso en marcha el sistema de registro de dibujos y modelos comunitarios, la EUIPO ha recibido más de 1,2 millones de solicitudes de dibujos y modelos.