La Universidad galardona un simulador de rescates y nuevas microturbinas

Microturbinas que aprovechan turbomicrogeneración eólica, Inteligencia Artificial y otras soluciones TICC, la simulación en vivo de operaciones de intervención sanitaria y rescate en condiciones reales y una bebida de hidromiel son algunos de los proyectos ganadores de los Premios Impulso que entregaron ayer la Universidad de Alicante y la Fundación Parque Científico.

Los premios, que reparten 10.000 euros, tienen como objetivo visibilizar la innovación, la transferencia y el emprendimiento. A esta edición se presentaron 22 iniciativas innovadoras en las distintas categorías: cinco en la modalidad A para proyectos basados en resultados de investigación promovidos por personal investigador de la UA, doctoras y doctores o estudiantes de doctorado; 15 proyectos en la modalidad B, dirigida a ideas promovidas por estudiantes o titulados; y dos propuestas en la modalidad C indicada para proyectos empresariales basados en la reutilización de datos abiertos de instituciones públicas promovidos por estudiantes o titulados. Así, en la modalidad A ganaron Sergio Gómez, Francisco Javier Ferrández y Juan Manuel García con el diseño de microturbinas y Virgilio Gilart, Diego Marcos y Héctor Mora por el sistema de simulación para rescates. En la modalidad B los premiados son para la spin off del Centro de Regulación Genómica «Microomics», de Pedro Iñaki González y para «Muspell», bebida fermentada a base de miel de Hernán Camilo Ascencio, Juan Carlos Corbí y Christian Romeu. Y en la modalidad C «Optimua», propuesta para optimizar la gestión del espacio de una gran entidad desarrollada por Lucas Gil y Martín García-Ripoll.

Este año se añadió el Premio Emprendimiento Social de la Fundación Caja Mediterráneo y la Cátedra de Responsabilidad Social de la UA que ha recaído en «Timpers Inspire», startup de diseño y creación de zapatillas con personas con discapacidad visual.