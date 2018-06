La tránsfuga niega que fuera su asesor: «A Miguel Ángel solo lo conocía, y poco»

La concejala tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar) negó ayer que Miguel Ángel Redondo ejerciera como su asesor, pese a que el que fuera persona de confianza del gobierno de Barcala durante el último mes, hasta su cese «fulminante» de ayer, asegurase en reuniones con diferentes entidades de la ciudad que era asesor de Belmonte y que su objetivo era «rehabilitar su imagen», después de que el voto en blanco de la tránsfuga en el pleno de investidura propiciara el regreso del PP a la Alcaldía, al quedarse la socialista Eva Montesinos a falta de un voto. «Yo no tengo constancia de que fuera diciendo por ahí que era mi asesor», afirmó la concejala.

A preguntas de este diario, Belmonte admitió que le conocía, aunque matizó que «poco», y añadió que su relación se remonta a su época como concejala de Acción Social, en la etapa previa a su expulsión de Guanyar por adjudicar contratos menores a una empresa de su entorno. «Lo conozco, pero poco. [Su contratación] nada tiene que ver con mi voto en blanco, pero nada. El PP sabrá por qué lo ha contratado y por qué lo echa ahora», apuntó ayer Belmonte, quien insistió en que ella, como concejala no adscrita, no tiene derecho legal a asesor: «Yo no tengo asesor. Por no tener, no tengo ni sueldo. De hecho, ya he dejado de cobrar unos 100.000 euros [en referencia a su expulsión del gobierno a principios de 2016]».

Belmonte, por otro lado, admitió que se hizo acompañar de Miguel Ángel Redondo en, al menos, dos visitas que realizó recientemente. Una de ellas fue a una entidad benéfica de la ciudad de Alicante, «porque él había trabajado allí previamente», y la segunda, a una instalación deportiva municipal, en el barrio Virgen del Carmen. Según la edil Belmonte, el que fuera hasta ayer asesor del ejecutivo de Barcala es una persona «conocida» en la ciudad. «Él conoce a todo el Ayuntamiento», prosiguió ayer la concejala tránsfuga, que con su voto en blanco [siendo ex de Guanyar] en el pleno de investidura de hace casi dos meses permitió el ascenso a la Alcaldía del popular Luis Barcala.