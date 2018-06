El PSOE denuncia la paralización de los cursos de verano

El PSOE pide a Luis Barcala que rectifique y saque cuanto antes las plazas para los cursillos de verano de natación que cada año organiza el Ayuntamiento permitiendo que numerosos alicantinos, especialmente niños, puedan practicar deporte a un precio asequible.

El año pasado, cuando la socialista Eva Montesinos dirigía la concejalía de Deportes, el plazo de inscripción de estos cursillos se cerró el 11 de junio con casi 600 solicitudes. Este año, con la llegada del Partido Popular a la alcaldía, todavía no se ha ofertado ningún curso de natación pese a la demanda existente.

"Una de las prioridades de la concejalía de Deportes, durante la etapa socialista, fue acercar las actividades municipales al mayor número de personas, para garantizar que todos aquellos que lo deseasen pudiesen realizar actividades deportivas a un precio razonable", explica Montesinos. Además, "los cursos de verano de natación permiten que muchas familias que no tienen la oportunidad o los recursos para garantizar que sus hijos puedan aprender a nadar, tengan la oportunidad", apunta.

"No tenemos claro, dada la falta de transparencia que está caracterizando el gobierno de Barcala, si los cursos no se han ofertado como consecuencia de la ralentización que sufren las concejalías desde la llegada del Partido Popular, o si directamente han decidido que no les interesa ofrecer ese servicio a los ciudadanos", añade Montesinos.

En cualquier caso, más allá de la motivación existente para que todavía no se hayan ofertado los cursos, la portavoz socialista ha pedido a los populares que "comiencen a trabajar y rectifiquen esta situación antes de que, una vez más, los ciudadanos resulten perjudicados por el desgobierno del PP".