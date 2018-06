El exasesor del PP contradice a Barcala: "Me buscaron ellos por mis conocimientos"

El exasesor del PP en el Ayuntamiento de Alicante Miguel Ángel Redondo, cesado fulminantemente este pasado miércoles por el alcalde popular Luis Barcala, ha asegurado que fue el equipo de gobierno del PP el que le buscó y le contrató por sus "conocimientos" en la ciudad y ha negado haber sido él mismo quien se ofreciera para trabajar con el actual equipo de Gobierno, en contra de lo que había afirmado el regidor popular.

Barcala comunicó este miércoles el cese "fulminante" del asesor popular de la Concejalía de Infraestructuras ante las informaciones publicadas por este diario que apuntaban a que había contactado con entidades locales para "rehabilitar la imagen" de la tránsfuga Nerea Belmonte y por afirmar dentro de un proceso judicial que había cobrado en negro de Ciudadanos y de Cruz Roja.

Sin embargo, según el ya exasesor ha recalcado este jueves que desde el PP le "buscaron" y contrataron por sus "conocimientos". "Me pedían ayuda para el tema de la campaña electoral a un año vista", ha sostenido y ha alegado que ya se había "puesto a trabajar, para ayudar de cara a la campaña". El decreto de nombramiento salió publicado este mismo miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con jornada completa (2.500 euros al mes) y fecha de 15 de mayo.

El exasesor ha señalado que "tiene su lógica" que le buscaran porque había estado "ayudado a la campaña de Ciudadanos con José Luis Cifuentes [el que fuera alcaldable en 2015]". "Se me ficha por el PP, por mis conocimientos dentro de Alicante, por tener experiencia por poder aportarle ayuda", ha mantenido en declaraciones a Europa Press.

El exasesor ha agradecido a Barcala "la oportunidad", aunque sostiene que debía haber "contrastado" las informaciones, ya que "no había antecedentes" y que "lo único" que ha provocado su despido es que su hija no tenga "mañana a su padre en un puesto de trabajo".

Redondo ha negado, además, haber realizado trabajos cobrados posteriormente en negro, pese a que así figura en un expediente incluido en un proceso abierto en un juzgado de Alicante, y ha subrayado que su vida laboral constata que trabajó 60 días para Cruz Roja en 1995, una documentación que ha llevado este jueves a la organización, que ha confirmado ese extremo. Estuvo "contratado como director" para campamentos de verano, para lo que ha asegurado estar "titulado".



Relación con la tránsfuga

Además, el exasesor ha señalado que con la edil tránsfuga y ex de Guanyar, Nerea Belmonte, no tiene "nada que ver" y ha circunscrito su relación a un encuentro, de la mano de Cifuentes, que mantuvieron cuando Belmonte asumía responsabilidades en el tripartito para abordar "distintos casos". Asimismo, ha reconocido que "sí" la conoce de estar ahora en el Ayuntamiento, "pero no quiere decir que seamos amigos de siempre, nada". Belmonte ha admitido que acudió de la mano del que fuera asesor del PP a una entidad benéfica y a una instalación deportiva municipal.

"El tema suculento es ligar Nerea Belmonte conmigo, pero es que no hay", ha reiterado y ha considerado que "digan lo que quieran, ya contestaré donde tenga que contestar, que será en los juzgados". Redondo ha subrayado que "en ningún momento" ha trabajado para "cambiar la imagen de nadie" y ha considerado que "cada uno sabe lo que tiene que hacer". El ahora exasesor acudió a reuniones en las que se presentaba como asesor de Belmonte y asegura que iba a "rehabilitar su imagen", además de subrayar que la ex de Guanyar tenía mando en plaza en el Ayuntamiento