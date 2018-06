Hoguera Diputació: Contra el maltrato y la homofobia

Diputació-Renfe. Por primera vez en su historia este céntrico distrito, fundado en 1956, planta su monumento principal en Especial, coincidiendo con el 90 aniversario de la Fiesta. Para tan singular debut, la comisión ha elegido al artista Vicente Martínez, quien tiene en su haber tres victorias en la categoría en anteriores participaciones en Alicante. La figura principal será una «drag queen» mirándose al espejo con un arriesgado remate con flamencos.

Miles de ojos se posarán este año en la hoguera Diputació-Renfe, por dos razones: su privilegiada ubicación de plantà, muy cercana a las mascletàs de Luceros, por donde cada día de fiesta pasarán miles de personas, y su estreno en la categoría Especial de los monumentos. El distrito, con más de seis décadas de recorrido festero, ha elegido un emblemático año, el del 90 aniversario de la celebración, para dar el salto y plantar en lo más alto.

«Reines», lema que ha dado a la obra el artista constructor, tendrá 18 metros de altura y estará plantada en la avenida de la Estación en el cruce con General Lacy y Ferré Vidiella. Y, según avanza su autor, tendrá «muchas cosas atractivas: la temática, porque son cuestiones delicadas y de actualidad; la explosión de color y sus combinaciones; y sobre todo su composición, que puede lucir mucho junto a la mascletà, un sitio privilegiado. Hemos puesto mucho de nuestra parte para estar ahí e intentar competir en condiciones», explica el artista de Burriana Vicente Martínez Aparici, en el que ha confiado la comisión para esta aventura. El constructor lleva con ellos tres años, y les dio una victoria en Primera categoría (en 2016).

¿Qué encontrarán alicantinos y festeros en esta Hoguera Especial? El artista pensó en una «drag queen» como figura principal, representada con una máscara, mirándose el espejo. Con ello quiere expresar que «no todo es como parece. Por ello, realmente no se sabe si es chica o chico. Lo que ves no es lo que parece, detrás de la máscara siempre hay otras cosas, un sentimiento». Debajo habrá un gran busto llorando los colores del arcoiris, «para reflejar todo lo que ha sufrido el colectivo de gays y lesbianas». Es decir, que será una hoguera contra la homofobia, pero también contra el maltrato, con una escena relativa a la violencia de género. «Apela a que no queremos ninguna reina más caída, en el sentido de que cada mujer es reina de su familia, de su hogar y de su entorno. Es una alegoría contra los malos tratos y la violencia de género».

Martínez Aparici, que dio hace años tres primeros premios de Especial a Florida Portazgo, se distingue también por sus escenas de crítica. En Diputació-Renfe hará sátira sobre política municipal en una representación del cambio de Alcaldía con una ruleta de la fortuna que irá en la parte delantera de la hoguera. «Estarán concursando Pavón, Bellido y Eva Montesinos. Y el alcalde -Barcala- irá de azafato».

En otra escena, ésta en la parte trasera del monumento, abordará el panorama político nacional, inspirándose para ello en la película «Priscilla, reina del desierto». En la escenografía estarán Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros personajes. De la política internacional ha optado por los presidentes de EE UU y Corea del Norte: Trump y Kim Jong-Un aparecerán en «El circo del sol» haciendo malabares con unas bombas.

En «Reines» aparecerán también Doña Sofía y Doña Letizia hechas ninots, al hilo del rifirrafe que las dos reinas de España tuvieron a cuenta de unas fotografías con las princesas Leonor y Sofía.

El artista empezará el sábado a traer la hoguera desde su taller en Burriana y el lunes iniciará el montaje de un monumento con un remate que promete arriesgado en su punto de equilibrio. De la composición destaca los flamencos con larguísimas patas en un lateral, a gran altura, y otras dos figuras de «drag queen» con plataformas muy elevadas. «Una estará a ocho metros de altura y otra a nueve, con zapatos de tacón de 5 metros. Realmente será una hoguera alta, amplia y voluminosa». De la Cremà se encargará la pirotécnica de Burriana Reyes Martí, que acaba de disparar dos mascletàs en Luceros.