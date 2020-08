Benilloba cierra la piscina tras la aparición de dos casos de covid-19 en la localidad

El Ayuntamiento de Benilloba ha cerrado la piscina municipal y ha suspendido toda actividad social como medida preventiva tras la detección de dos casos de covid-19 en el municipio, según ha informado el propio consistorio a los vecinos a través de redes sociales este domingo. Salud Pública está procediendo ya a realizar pruebas PCR a los contactos de las personas contagiadas, a los cuales irá llamando. Mientras tanto, se recomienda a la población "salir lo imprescindible y siempre con mascarilla".

Este periódico ha podido confirmar, a través de varias fuentes, que los contagiados son dos vecinos de la localidad de un mismo núcleo familiar, y que el hecho de cerrar la piscina y suspender toda actividad -entre otros, tampoco se ha realizado misa este domingo- responde exclusivamente al objetivo de limitar al máximo el contacto social entre los habitantes de la población hasta que no se conozca si hay más casos. Sanidad no refleja aún estos dos positivos de covid-19 en sus estadísticas, actualizadas por el momento a fecha del viernes. Hasta ahora no se había producido ningún contagio desde que comenzó la pandemia en este municipio, en el que residen poco más de 700 personas.

El Ayuntamiento ha indicado también que, aparte de los contactos directos de las dos personas afectadas, el resto de vecinos se podrán hacer la prueba PCR "una vez nos lo comuniquen" desde Salud Pública. También insta a la población a "no ir al centro de salud", sino únicamente "llamar si tienen síntomas claros" de la enfermedad.