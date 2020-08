Preocupación en Ibi por el repunte de contagios de coronavirus

La preocupación se ha instalado en Ibi como cosecuencia del repunte de contagios de coronavirus que se está registrando en el municipio. El alcalde, Rafael Serralta, ha hecho pública una carta dirigida a los vecinos, en la que hace un llamamiento a la responsabilidad tras registrarse 11 casos en apenas 5 días. Este es el contenido de la misiva:

Estimados/as vecinos/as de Ibi, de nuevo me dirijo a vosotros/as desde el consistorio y como alcalde de Ibi, pero también como ciudadano preocupado por el creciente aumento de casos de contagios de Covid-19 en Ibi.

Las actualizaciones de datos de la conselleria de Sanitat no están siendo muy alentadoras ya que, en pocos días, hemos pasado de los 0 contagios, algo que manteníamos desde hacía al menos dos meses, a 11 positivos en apenas 5 días. Y ni que decir tiene que seguiremos recibiendo malas noticias al respecto en los próximos días, ya que hay nuevos casos en estudio, algunos de ellos claros casos de contagio. Por lo que debemos estar preparados para que sigan aumentando esas cifras que tan poco gustan a nadie.

Quiero dirigirme expresamente a las personas que han subestimado durante estas últimas semanas el virus, incluso a las que lo subestimaron desde el principio. No se trata de vosotros/as, ahora no hay un YO que supere a lo demás. Ahora, más que nunca, hay un NOSOTROS, un POR TODOS, por los míos, por las personas que quiero, por las que a causa de una enfermedad o la edad se sienten más indefensos contra este virus que no entiende de género, de condición ni de edad.

Ninguno/a de nosotros estamos exentos de un contagio, ni siquiera sabemos si la enfermedad sobre nosotros cursaría de manera leve o con una virulencia que jamás esperaríamos porque nos sentimos sanos. Imposible saberlo. Por eso pedimos que nadie sepa cómo es estar enfermo de Covid-19 y, para eso, hay que ser consciente de que se trata de un importante y grave caso de salud pública, de todos, y que hay medios básicos, sencillos e imprescindibles para que el virus remita y se debilite. En esa tarea entramos todos y cada uno de nosotros sin excepción. ¿Acaso no queremos que todo esto termine?

Los jóvenes, principalmente, que tantas lecciones nos dais sobre tecnología, avance, futuro,€ no dejéis de darnos una gran lección sobre cómo ser responsable con el virus. Sabéis como hacerlo: mascarilla, distancia, higiene de manos. Seamos una comunidad de personas con un objetivo común y respetemos con nuestra prudencia nuestra vida y la de los demás. Porque de ti depende que otras personas lo pasen mal, y eso ya tendría que ser más que suficiente.

Sigamos fuertes, sigamos unidos, sigamos las normas y tengamos paciencia. Sigamos respetando con la distancia y cuidando los unos de los otros, porque no hay mayor lección de amor que la del respeto.