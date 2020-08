El PP critica la gestión de Mónica Oltra al frente de las residencias

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario popular (GPP) Elena Bastidas, ha denunciado hoy que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra "ni se le ve ni se le espera" en la gestión de las residencias al tiempo que ha advertido que aportó datos falsos para tapar su nula gestión en el geriátrico de Oliver en Alcoy. "Y ahora que hay un brote importante en la residencia de Moncada, sale corriendo para no dar la cara".

De esta manera, ha señalado que Oltra "lo único que hizo en la residencia de Alcoy es criticar y demonizar a los trabajadores" y ha acusado al Consell de usar la reversión como "cortina de humo" para ocultar su responsabilidad en el brote que provocó 73 muertos.

Así, ha recordado que hace unos días, antes de irse de vacaciones, Oltra llegó a asegurar que la residencia DomusVi Alcoy no comunicó el brote hasta que hubo 6 muertos cuando desde el 16 de marzo tenía información del fallecimiento de los tres primeros residentes. ¿Por qué miente? Se ha preguntado Bastidas al tiempo que ha añadido que "la gestión de las residencias le viene grande".

Así, ha explicad que ya el 17 de marzo se informaba del fallecimiento de los 3 primeros residentes, mientras la consellera de Sanidad, Ana Barceló solo habla de un fallecido y no es hasta un día después hasta que Sanidad aprueba un decreto para la intervención de los geriátricos. "El calendario desmonta las mentiras de Oltra, no puede decir que no se avisó hasta que había seis muertos cuando todo el mundo menos ella sabía desde el 16 de marzo que ya habían residentes fallecidos".

"Antes de hablar de reversión hay que investigar y no difundir datos falsos, ¿No habla con Sanidad o lo que quiere es justificar la reversión del geriátrico para tapar los errores de gestión del Consell durante la crisis?" se ha preguntado Bastidas. "O Oltra no se entera, o hace como que no se entera, en cualquier caso, no podemos afrontar una segunda oleada con una vicepresidenta que miente en un tema tan grave".

Bastidas ha señalado que la ausencia de Mónica Oltra ante la situación de las residencias es "alarmante", ya que, desde que sabemos que hay un nuevo brote en una de las residencias valenciana, en Moncada, "nadie sabe dónde está, ha huido de la realidad".

Así, ha instado a Puig a "ponderar la situación" y tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde porque "si las residencias fueron el punto cero de la pandemia en la anterior oleada, con Oltra desaparecida, va a seguir manteniéndola al frente?¿Qué mas tiene que pasar para que remodele su Consell?".

Finalmente ha señalado que "Puig ya ha intervenido de facto la conselleria de Oltra porque es Barceló quien está asumiendo la responsabilidad de las residencias, quien está dando la cara, quien está en contacto con los afectados mientras Oltra se va de vacaciones".