Todos los trabajadores y concejales del Ayuntamiento de Cocentaina pasarán pruebas de covid

El gobierno municipal de Cocentaina ha decidido que todos los trabajadores del Ayuntamiento y los concejales de la corporación pasen el test serológico para la detección del coronavirus. La medida se ha adoptado tras acusar al agente de policía local infectado de ocultar información.

El ejecutivo, a través de un comunicado, señala que por medio del informe del laboratorio privado al que acudió el contagiado ha podido saber que la prueba de coronavirus se la hizo el martes 28 de julio «y no informó a ningún responsable de la entidad local hasta el jueves 30 y viernes 31 de julio, finalmente, cuando comunicó que el resultado era positivo».

Este hecho, añaden, evidencia que «el agente ocultó información a los responsables y que no cumplió con el protocolo municipal por el cual tendría que haber comunicado al técnico de personal y a su concejal que no se encontraba bien y que iba a hacerse las pruebas. Cosa que no sucedió hasta el jueves cuando el edil de Policía le llamó preocupado por la falta de policía en el mercado, momento en que el agente le comunicó que no estaba en su lugar de trabajo por no encontrarse bien».

Para los gestores municipales, este hecho «ha puesto en riesgo la salud de las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Cocentaina, especialmente de sus compañeros, y tendrá que tener consecuencias por haber acultado información de vital importancia». Desde su sindicato, el CSIF, recuerda el ejecutivo local, criticaban que el agente se tuvo que pagar la prueba, «hecho que ocurrió tras negarse a acudir al centro de salud como han hecho otros trabajadores del Ayuntamiento sin tener que pagar absolutamente nada».

Ante esta nueva información, la alcaldesa y el concejal de Policía y Personal han decidido que todos los trabajadores municipales y los concejales pasen el test serológico, pruebas éstas que serán costeadas por el Ayuntamiento.