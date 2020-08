Las pruebas de covid-19 a la Policía Local de Cocentaina no detectan nuevos positivos

Las pruebas de coronavirus a los que están siendo sometidos los agentes de la Policía Local de Cocentaina no han detectado nuevos positivos. De momento han sido sometidos a análisis un total de 12 policías, estando previsto que el resto, incluidos los que hace meses que estén de baja, los pasen mañana martes en sus respectivos centros de salud.

Las pruebas se están llevando a cabo después de que, tal y como se ha venido informando, un agente diese positivo este pasado fin de semana. A raíz de este hecho se decidió someter a pruebas al resto de agentes y cerrar el retén hasta conocer los resultados. La Guardia Civil, mientras tanto, ha asumido la seguridad del municipio.

Aparte de las pruebas a las que están siendo sometidos los agentes, otros nueve trabajadores del Ayuntamiento han tenido que acudir a la mútua para hacerse el análisis serológico, del cual tendrán los resultados dentro de tres días. De momento pueden hacer vida normal, dado que pese a haber tenido contacto con el agente contagiado, el riesgo de transmisión es prácticamente nulo.

De todas estas cuestiones se ha informado en una reunión en la que han estado presentes UGT, CCOO, los portavoces de PP y EU, el técnico de personal, el encargado del protocolo de seguridad municipal, el equipo de gobierno y la secretaria accidental, que ha levantado acta. El resto de sindicatos, todos policiales, no han sido convocados al estar confinados, pero tienen acceso al acta.

El gobierno también ha comunicado que va a emprender acciones legales contra los policías del FESEP que, según ha señalado la alcaldesa, Mireia Estepa, "están difamando y lanzando graves acusaciones totalmente falsas y no se va a permitir, ni a esta minoría ni a nadie, que se mienta más sobre este tema".

Sobre las acusaciones lanzadas por el CSIF contra las palabras de la alcaldesa por explicar que el contagio del policía se produjo en su vida privada, Estepa ha comentado que "los rastreadores del contagio de Sanidad me indicaron el sábado que el contagio de esta persona, con una alta probabilidad, tuvo lugar el domingo 26 de julio, día que no estaba trabajando y fuera de esta comarca. Por tanto, no se trata de culpabilizar a nadie, sino de tratar de aclarar a los vecinos que el pueblo no es un núcleo de la pandemia".

Sobre las críticas del mismo sindicato, en el sentido de que el agente contagiado se pagó su propia prueba, Estepa señala que fue así "por no acudir al centro de salud respectivo y preferir ir a un laboratorio privado".