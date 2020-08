El sindicato CSIF denuncia que el policía de Cocentaina que dio positivo por covid se tuvo que pagar la prueba

El sindicato CSIF quiere denunciar que la falta de realización de pruebas PCR a los trabajadores del Ayuntamiento de Cocentaina en contacto directo con el público hizo que el miembro de la Policía Local que ha dado positivo por covid-19 tuviese que pagarse él dicha prueba ante la presencia de síntomas sospechosos y a pesar de que en un primer momento el diagnóstico médico indicase que sufría una faringitis.

De no haber sido así y no haber tomado esta iniciativa particular, el citado policía local seguiría trabajando a día de hoy con el consiguiente peligro de contagio tanto para otros trabajadores del Ayuntamiento como para el resto de la población a la que atiende.

Desde CSIF se quiere criticar la actitud de la alcaldesa de Cocentaina que rápidamente emitió un comunicado del Ayuntamiento echando toda la culpa al trabajador y a su vida privada. Todo ello a pesar de que en reiteradas ocasiones desde CSIF y desde el resto de sindicatos se había pedido la realización de test PCR a los trabajadores de forma preventiva, negándose a a ello. CSIF pide al Ayuntamiento que se pague al citado policía local el importe de la prueba PCR que ha tenido que pagar él de forma particular.